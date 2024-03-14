Muharrem İnce'den Erdoğan'ın vazgeçtiği davaya ilişkin ilk açıklama: 22 Aralık'ta vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı davadan vazgeçtiği yönündeki haberler üzerine açıklama yapan İnce, 'Birincisi şimdi değil. 22 Aralık'ta vazgeçmiş. İkincisi, Muharrem İnce'ye değil, pek çok insana açtığı davadan, seçim öncesinde vazgeçmiş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılındaki bir konuşması nedeniyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında şikayetçi olmuştu. Cumhurbaşkanının avukatı şikayetin geri çekildiğini duyurmuştu.

Çıkan haberler üzerine İnce, önce X sosyal medya hesabından ardından basının karşısında açıklamalarda bulundu. İnce, her iki açıklamasında da şikayetin önceden çekildiğini ve sadece kendisine yönelik değil Erdoğan'ın pek çok davadan vazgeçtiğini kaydetti.

'YARGILAMA DEVAM EDİYOR'

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Şikayete bağlı olmayan bir suç isnadıyla açılan davada, Erdoğan’ın davaya katılma talebi kabul edilmişti, şimdi Erdoğan katılma talebinden vazgeçti. Kamu davası açısından bu şikayetten vazgeçmenin kanunen bir hükmü yoktur ve yargılama devam etmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başka kişilere de açtığı ve açılan davalardan vazgeçtiği bilinmektedir. Buna rağmen sadece Muharrem İnce’ye açılan davalardan vazgeçilmiş gibi kasıtlı haber yapan basın kuruluşları, siz kime ve neye hizmet ediyorsunuz?

22 ARALIK'TA VAZGEÇMİŞ

Ardından basın açıklaması da yapan İnce, konuya ilişkin şöyle konuştu:

Örneğin başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere 2016'da pek çok kişiye açtığı davadan vazgeçti. Bugün internet sitelerinden muhalefet medyasında aynen şöyle yazıyor; 'Erdoğan Muharrem İnce'ye açtığı davadan vazgeçti.' Şimdi bunu düzeltmemiz lazım.

Bir, vazgeçti doğru; ama şimdi değil. 22 Aralık'ta vazgeçmiş.

İkincisi, Muharrem İnce'ye değil, pek çok insana açtığı davadan, seçim öncesinde vazgeçmiş. Erdoğan, bu davadan çekilse bile kamu davası devam ediyor. Cumhurbaşkanı olduğu için benim yargılanmam bitmiyor, devam edecek. Bunu da biliyorlar aslında. Şunu yapmaya çalışıyorlar; 'Erdoğan, Muharrem İnce'ye açtığı davadan vazgeçti, sen ne anlarsın' gibi kafa karıştırmaya çalışıyorlar. Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka kişilere de açtığı ve açılan davalardan vazgeçtiği bilinmektedir.