Murat Kurum, Valorant'ta 'headshot' attı! e-sporculardan alkışlı destek: Helal be

İBB adayı Murat Kurum, e-sporcularla bir araya geldi. Valorant oynayan Kurum, rakibini headshot ile etkisiz hale getirdi. e-sporculardan "Helal be" diyerek destek geldi. Öte yandan bir üniversite öğrencisi de kedisi 'Sacide'yi Kurum'a hediye etmek istedi. Kurum da, "Sacide’yi seçim kampanyamızın maskotu yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. İstanbul’u Sacide’yle birlikte kazanacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'nın Sultangazi Belediyesi Özdemir Bayraktar Gençlik Merkezi salonunda düzenlediği ‘Gençlerle Biz Bize’ programına katıldı.

Cep sineması salonunda Sultangazi Belediyesi'nin sporcularıyla bir araya gelerek sohbet eden Kurum, ardından e-spor salonunda gençlerle Valorant, PlayStation salonunda ise futbol oynadı.

Valorant'ta headshot ile rakibini etkisiz hale getiren Kurum'a e-sporcular alkışlarla destek oldu. Bir sporcunun Kurum'a "Helal be" dediği duyuldu.

KURUM'A KEDİ HEDİYESİ

Gençlerin sorularını da cevaplayan Kurum'a üniversite öğrencisi Burcu Çınar ise kedisini hediye etmek istedi. "Sacide" isimli kedinin adını ise Kurum’un “Sadece İstanbul” seçim kampanyasından esinlendiğini belirtti. Kedi için Çınar’a teşekkür eden Kurum, Sacide'yi seçim kampanyasının maskotu yapacağını söyledi.

'SACİDE'Yİ SEÇİM KAMPANYAMIZIN MASKOTU YAPACAĞIZ'

Çınar “Her programda ve kürsüde kedileri görüyorum. Kedilerle çok iyi bir iletişiminiz olduğunu düşünüyorum. Benim de çok sevdiğim bir kedim var. Bunu size hediye etmek istiyorum. Seçimlerde size şans getireceğini düşünüyorum. Adı Sacide, sadece İstanbul’dan esinlendik” dedi.

Kedi için teşekkür eden Murat Kurum “Ben nereye gitsem sahneye kedi çıkıyor. Geçen camiye gittiğimde de yine kedi geldi. Diyorlar ki reklam yapmak ve tiyatro oynamak için kediyi bilerek getiriyor. Halbuki hepsi kendi geldi. Çok teşekkür ediyorum. Sacide’yi seçim kampanyamızın maskotu yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. İstanbul’u Sacide’yle birlikte kazanacağız” şeklinde konuştu.