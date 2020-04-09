Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç maddeden oluşan teklife göre kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu işleyen kişilerin cezaları yarı oranda artırılıyor. Ayrıca sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda 'hapis cezasının ertelenmesi' veya 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' hükümleri de uygulanmayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yasayla ilgili olarak "Hakaret etti veya yaraladı. 'Para cezası alayım' diyemeyecek” dedi. Haber Merkezi ANKARA