Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünyadan gelen aşı haberlerini hatırlatan Özlü “Bu haberlerin gerçek olduğunu varsaysak bile salgının durdurulması için daha iki üç yıla ihtiyaç var. Rusya, yılda bir milyon aşı üreteceğini söylüyor. Bir milyon aşıyla 8 milyar insana nasıl aşı yapacaksınız? Aşı çıksa bile birkaç sene bu salgının devam edeceğini düşünüyorum” dedi. Prof. Dr. Özlü, şu an için salgından koruyacak yolun maske ve mesafe olduğunu tekrarladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da şu an gelinen noktada henüz etkili denilebilecek bir aşı bulunmadığını belirterek, “Kişisel kullanım için aşı en erken bir sene sonra olabilir. Ama toplumsal bağışıklık geliştirmek, bütün dünyaya aşı uygulamak birkaç seneden önce olmaz” diye konuştu.

Dünyadan duyurulan aşı haberlerinin altında ekonomik oyunlar olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ceyhan, şöyle konuştu: Şu anda ABD, İngiltere ve Çin’in toplam dört tane aşısı, Faz-3 dediğimiz, en büyük klinik çalışmaları yapar duruma geldi. Rusya’nın aşısına ilişkin ise en son Faz-1 çalışmalarının verisi var elimizde. Yani o aşıların çok daha gerisinde. Bütün bu çabaların sebebi virüs enfeksiyonu sırasında harcanan paraları çıkarmak için pazardan pay almak” dedi. Neşra Durmaz ANKARA