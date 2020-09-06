Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kapsam ve oranını bakan belirleyecek. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını gecmeyecek. Görev sırasında veya görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak
06.09.2020 - 00:25 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 00:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kapsam ve oranını bakan belirleyecek. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını gecmeyecek. Görev sırasında veya görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,sağlık tesislerinde,ek ödeme,
729835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/729835.aspx
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