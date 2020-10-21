Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıpmaz “Tıbbi tekstil ile uğraşan firmaların ürettiği ve Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi kaydı olan, ‘melt blown’ denilen süzme kabiliyetine sahip orta katmanı ve dikişsiz kumaştan üst-alt katmanları bulunan 3 katlı maskeleri tercih edin. Çift kat takılmış maskedense usulüne uygun takılmış tek maske, fiziksel mesafe korunduğunda yeterli. Bununla birlikte çift maske takmanın da bir zararı yok. Yıkanabilir maskeler de bu süreçte kullanılabilir. Maskenin en az 5 defa yıkama ve kurutmaya dayanıklı olması gerekli” dedi.