Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarının virüs riskini inceleyen Türk Toraks Derneği bir anket gerçekleştirerek Covid-19'a yakalanma oranını araştırdı. Aralık 2020 ve Ocak 2021 döneminde gerçekleştirilen ankete göre Covid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının oranı yüzde 57,4. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, Türkiye’de Covid-19 ile enfekte sağlık çalışanı sayısının 120 bini geçtiğini söylediğini hatırlatan Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu II. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. B. Oya İtil “Sağlık Bakanı her 10 Covid-19 hastasından 1’inin sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Türkiye’de Covid-19’dan ölen her 74 kişiden biri ne yazık ki sağlık çalışanı. Haziran-Temmuz 2020 döneminde yüzde 12,1 olan Covid-19’la enfekte sağlık çalışanı oranı Aralık 2020 - Ocak 2021 döneminde artarak yüzde 57,4 olmuştur. Ne yazık ki, bu oranlar dünya verilerinin üzerinde” dedi. Koronavirüs sürecinin sağlık çalışanlarının psikolojisini de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Türk Toraks Derneği Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Uz. Dr. Aylin Güngör, sağlık çalışanlarında bıkkınlık ve boş vermişlik meydana geldiğine dikkat çekerek “Pandeminin ilk aylarıyla kıyaslanınca kişisel koruyucu donanımların temininin çok daha iyi olmasına rağmen Aralık 2020-Ocak 2021 döneminde kişisel koruyucu donanımların kullanımında azalma olduğu saptanmıştır. Bunun da sebebi bıkkınlıktır” diye anlattı.