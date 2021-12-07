Türkiye Gazetesi

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Omicron’un etkilerinden korunabilmek için koronavirüs enfeksiyonu geçirerek doğal bağışıklık elde ettiğini düşünen kişiler de mutlaka herhangi bir Covid-19 aşısı ile aşılanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Fışgın “Bu varyant 50’nin üzerinde mutasyon göstermekle birlikte özellikle 30’un üzerinde de tutunma bölgesinde mutasyon tespit edildi. Mutasyonların bulunduğu yerler incelendiğinde deltadan daha bulaşıcı olabildiği çünkü bulaşmayı kolaylaştıran proteinlerdeki değişikliklerin delta varyantından fazla olduğu görülüyor. Omicron’un ne kadar öldürücü olduğu henüz tam olarak bilinmiyor ama ilk gelen veriler tam aşılı kişilerin hastalığı daha hafif atlattığını gösteriyor” dedi.

Rusya’da ilk Omicron vakası bulundu Rusya ilk Omicron vakasının, Güney Afrika’dan ülkeye giriş yapan 2 kişide tespit edildiği duyurdu.

Danimarka’da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı Danimarka'da omicron varyantı vaka sayısı iki günde üç katına çıktı.