Türkiye Gazetesi

Yaşam koşulları ve düzensiz beslenme şekli pek çok kişide kabızlık problemine sebep olabilir. Bu probleme ise ev yapımı kür ile çözüm bulmak mümkün.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, “Karnıyarık tohumu tozu, birçok tedavide kullanılan bir lif kaynağıdır. Bu yüzden dışkıyı yumuşatma, bağırsak özelliklerini kolaylaştırma ve bağırsak düzenliliğini sağladığı için kabızlık sorunu olan kişilere doğal kür tarifini uygulamalarını öneriyorum. Ayrıca karnıyarık tohumu tozu sadece kabızlık için değil, kalp hastalıklarına da iyi gelme özelliği taşıyor’’ dedi, kabızlık için doğal kür tarifinin malzemelerini ve hazırlanışını paylaştı.

KABIZLIK İÇİN DOĞAL KÜR TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı karnıyarık tohumu tozu

2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı karnıyarık tohumu tozu ve 2 yemek kaşığı balı katın ve karıştırın.

KAÇ GÜN TÜKETİLMELİ?

Bu karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tüketilmeli. 10 gün boyunca aksatmadan uygulanması gerekmektedir.

Kabızlık nasıl geçer, ne iyi gelir? İşte doğal yöntemler Yaşam koşulları ve beslenme şekli kabızlığa sebep olabiliyor. Kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığı görülebiliyor. Yeterince su tüketilse bile yeterli ana ve ara öğünlerin yapılmaması sonucu kabızlık oluşabilir. Bu yüzden diyet uygulanmak isteniyorsa diyetin bir uzman tarafından yazılması gerekmektedir. Bunun dışında doğal ve bitkisel çözümler kabızlık sorunu çözebiliyor. İşte kabızlığa iyi gelen şeyler;

Ekran bağımlılığı kabızlık yapabilir Çocuklarda sıvı alımının düzensizliğinin özellikle yaz aylarında önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, ekran bağımlılığı gibi sebeplerle az sıvı tüketiminin kritik kabızlık tablosuna sebep olabileceğini söyledi.