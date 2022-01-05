Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde ilk doz aşılamayı en hızlı bitiren ülkelerden biri olan İsrail’de, koronavirüse karşı dördüncü dozun etkinliği mercek altına alındı. Bu destekleyici doza ilişkin araştırmanın ön bulguları ise kamuoyu ile paylaşıldı.

ANTİKORLARDA BEŞ KAT ARTIŞ SAĞLIYOR

Araştırmanın ön sonuçlarına göre, Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının dördüncü dozunun uygulanmasından bir hafta sonra antikorlarda beş kat artış sağladığı bildirildi.

Açıklanan bulguların, dünya çapında hızla yayılan Omicron varyantının sağlık üzerindeki etkisini azaltmada dördüncü doz aşının ne kadar etkili olabileceğine dair ilk bakışlardan birini sunduğu vurgulandı.

Covid-19'un Omicron varyantının giderek yayıldığı İsrail'de vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 360 artmış durumda.

DÖRDÜNCÜ DOZU OLMAK GÜVENLİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ön sonuçlara göre, "dördüncü doz ile aşılanmış kişilerin enfeksiyona ve şiddetli semptomlara karşı büyük ölçüde koruma olasılığının çok yüksek olduğunu" söyledi.

Başbakan Naftali Bennett, ayrıca, "Üzerinden bir hafta geçti, artık daha çok eminiz ki dördüncü dozu vurulmak güvenli" şeklinde konuştu.

İsrail, bu hafta dördüncü doza kampanyası başlattı ve son aşısını en az dört ay önce olan 60 yaş ve üzerindeki herkese yeni aşı dozları sunuldu. Başbakan Bennett'in ofisi, kampanyanın ilk iki gününde 100 binden fazla İsraillinin dördüncü dozları için kayıt yaptırdığını veya aşılandığını söyledi.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Üçüncü doz aşı, Omicron varyantından kaçabilir BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi. Şahin Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun her türlü hastalığa karşı yüzde 70-75 oranında koruyuculuk sağladığını, ciddi hastalıkta bu oranın çok daha yüksek olacağını vurguladı.

2 doz Sinovac üzerine 1 doz Biontech'le yüzde 99 antikor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan araştırmada, 3 ya da 2 doz Sinovac'ın üzerine 1 doz BioNtech uygulanmış kişilerde son dozdan yaklaşık 3-4 ay sonra sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 99 antikor pozitifliği saptandığı bildirildi.