Türkiye Gazetesi

Koronavirüs son dönemde dünya çapında baskın hale gelen Omicron varyantı ile gündemde. Daha önceki versiyonlarından kat kat bulaşıcı olan Omicron ile ilgili sevindirici haber uzmanından geldi.

“FARKINA VARMADAN HASTALIĞI GEÇİREN ÇOK KİŞİ VAR”

Prof. Dr. Özgür Enginyurt, tüm Türkiye’de korona virüs vakalarında azalma olduğuna değinerek, “Ordu’da vaka sayıları düşüyor, il genellerine bakıldığı zaman yükselen iller olabilir ancak toplama bakıldığı zaman Türkiye’de vaka sayılarında ciddi bir düşüş var, beraberinde ölüm sayılarında da düşüş var. Bu sevindirici bir durum. Bu varyasyondan kaynaklanıyor, Omicron varyantı hafif geçiyor, ölüm sayıları azalıyor, hatta farkına varmadan hastalığı geçiren birçok kişi var. Hastamız olarak bile kabul edemiyoruz, çünkü hiç hissetmediği için ve test yaptırmadığı için hastalığı bilmeden geçiriyorlar” diye konuştu.

SON VARYANT KENDİ KENDİNİ YOK EDİYOR

“Bu son varyant gerçekten yüz güldürücü, virüs kendi kendini yok ediyor diyebiliriz” diyen Prof. Dr. Enginyurt, “Ama buna rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Çünkü bu son varyasyonun ileride neler oluşturabileceği ile ilgili şuan yorum yapmamız mümkün değil. Bu nedenle tedbirimizi elden bırakmamak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

YAKIN ZAMANDA BAZI KISITLAMALAR KALKABİLİR

Sağlık Bakanlığı’nın ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yakın zamanda bazı kısıtlamaları tamamen kaldırabileceğini düşündüklerini ifade eden Enginyurt, “Ama yine de uzunca bir süre tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor, kural olsun ve olmasın tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Bu tablo şunu göstermiştir ki; aşının güvenliği çok fazladır. O nedenle aşılarımızı ve hatırlatma dozlarını yaptırmamız gerekiyor ta ki ‘tüm dünyada pandemi kalktı’ denilene kadar aşılanmaya devam etmek gerekiyor. Benim izlediğim servis ve polikliniklerde hastalar eğer aşılı ise hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Ölüm oranları şuan sadece yaşlı hastalarda ve aşı olmayan yaşı hastalarda görünüyor. O nedenle yaşlılarımız da korumak adına onların aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptıralım” şeklinde konuştu.

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