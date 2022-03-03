Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Bilimsel araştırmalara göre kalp krizlerinin büyük çoğunluğunun sabah 06.00-12.00 arası görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Çaynak "Ailesinde 55 yaş altı kalp krizi geçirenler, sigara içenler ve obez kişiler de risk altında" dedi.

Spor aktivitelerinin hastaya uygun olarak planlanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çaynak "Mesela tedavisinde idrar söktürücü ilaç kullanılan hastalar, yüksek tempolu sporu tercih etmemeli; kan sulandırıcı alan hasta ise travmaya duyarlı sporlardan kaçınmalıdır" uyarısını yaptı.

Spor yaparken stres kırığına dikkat Virüs korkusundan evlerde çok vakit geçirenler şimdi çareyi sporda arıyor.