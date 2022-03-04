Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede yeni dönemde alınan tedbirleri açıkladı. Buna göre açık havada maske zorunluluğu kalktı. Kapalı ortamlarda ise havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil. Uçak, otobüs, sinema, sağlık kuruluşları ile okulların kapalı alanlarında maske kuralı sürecek. İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Serap Şimşek Yavuz, Covid-19 ile ilgili yeni kararları değerlendirdi.

Salgının devam ettiğini hatırlatan Yavuz, ülkelerin, alacakları önlemleri belirlerken günlük vaka ve ölüm sayılarını, test pozitiflik ve hastanedeki yatış oranlarını dikkate aldığını anlattı.

Prof. Dr. Yavuz, son aylarda ülkelerin toplumdaki bunalmayı da göz önünde bulundurarak tedbirleri gevşetme yoluna girdiklerini ifade ederek, "Bilim dünyası olarak, bilimsel gerçekleri değerlendirdiğimiz zaman bunun için erken olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MASKE KULLANILMASI TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALI

Yeni düzenlemelerin ardından da kapalı alanlarda maskelerin çıkartılamayacağını hatırlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Özellikle mesafeyi koruyamadığımız okul, otobüs, toplu taşıma gibi alanlarda (maske takmamak) mümkün değil. Buralar çok kalabalık. Burada havalandırmanın iyi olma olasılığı zaten yok. Bir kere, mesafe korunamıyor. Kapalı alanlarda maske kullanımına devam etmeliyiz. Çünkü enfeksiyonun yayılımı, ölümler devam ediyor. Açık alanlarda da mesafe korunamıyorsa -futbol maçları buna örnek verilebilir- insanların maske kullanmasının, kendi ve toplum sağlığı açısından faydalı olduğunu söylüyoruz."

OMICRON AŞIDAN TAMAMEN KAÇAN BİR VARYANT OLABİLİR

Kararlar alınırken Omicron varyantında vaka sayısının azalacağı, sonbaharda da hafif değişerek artık daha fazla insanı etkilemeyeceği varsayımıyla hareket edildiğini savunan Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bir hipotezdir. Bu virüs en başından beri bize çok sürprizler yaptı. Değişme kapasitesinin olduğunu biliyoruz. Bu iyi senaryonun yanında kötü senaryolar da var; 'Daha virülans bir virüs ortaya çıkabilir. Bağışıklıktan kaçabilir.' diye. Şu an aşılar yeterince doz yaparsanız Omicron'dan da koruyor. Ama aşıdan tamamen kaçan bir varyant olabilir. Bilim çevreleri bu kötü senaryoları da mutlaka değerlendirmek, bunların üzerinden hareket etmemiz, çok basit önlemleri de devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyor. Dünyada ülkeleri yönetenler de o olumlu senaryodan gitmek istiyorlar."

EK DOZ AŞISINI YAPTIRMAYANLAR İÇİN TEHLİKELİ

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'deki Covid-19 vakalarının yüzde 98'inden fazlasının Omicron varyantı olduğunu vurguladı.

Son dönemde hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamının Omicron kaynaklı olduğunu ifade eden Yavuz, "Omicron varyantı eskisine göre daha az tehlikeli olsa bile yine de oldukça tehlikeli bir hastalık. Gripten daha tehlikeli bir hastalık. 200 kişinin ölmesi gerçekten çok yüksek bir rakam. 'Omicron hafifledi, kafamıza takmayalım' böyle bir durum yok. Özellikle ek doz aşısını yaptırmamış ve riskli olan kişiler için çok tehlikeli" uyarısında bulundu.

Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsle mücadelede yeni dönem başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadelede yeni dönemin başladığını açıkladı. Koca maske ile ilgili beklenen açıklamayı yaparak; "Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca beklenen açıklamayı yapacak Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün toplanacak. Toplantı saat 16:00’da başlayacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.