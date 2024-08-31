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Bu iki hata dişleri sarartıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu iki hata dişleri sarartıyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bembeyaz inci gibi görünen dişler herkesin hayali. Bazen ne kadar fırçalarsak fırçalayalım dişlerimiz hâlâ sarı kalır. Buna sebep olan iki hata bulunduğunu belirten uzmanlar, bu konudaki en önemli yanlışın dişleri kuru fırçalamak olduğunu söyledi. “Dişlerinizi fırçalamaya başlamadan önce diş fırçanızı ıslatın tavsiyesinde bulunan uzmanlar “Bu hareket diş macununun tüm dişlerinize yayılmasını kolaylaştırarak temizliği daha etkili hâle getirir” değerlendirmesinde bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Bembeyaz inci gibi görünen dişler herkesin hayali. Bazen ne kadar fırçalarsak fırçalayalım dişlerimiz hâlâ sarı kalır. Buna sebep olan iki hata bulunduğunu belirten uzmanlar, bu konudaki en önemli yanlışın dişleri kuru fırçalamak olduğunu söyledi. “Dişlerinizi fırçalamaya başlamadan önce diş fırçanızı ıslatın tavsiyesinde bulunan uzmanlar “Bu hareket diş macununun tüm dişlerinize yayılmasını kolaylaştırarak temizliği daha etkili hâle getirir” değerlendirmesinde bulundu.

DİŞLERİ ZAYIFLATABİLİR

Ayrıca meyve suyu gibi asitli içecekler, şekerli ve şekersiz gazlı içecekler, portakal, greyfurt gibi yiyeceklerin diş minesini zayıflatabileceğini hatırlatan uzmanlar, minenin zayıfladığı dönemde diş fırçalamanın dişlerin daha sarı görünmesine yol açabileceğini belirterek “Bu yiyecekleri tükettikten bir süre sonra dişlerin fırçalanması gerekir” dedi.

 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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