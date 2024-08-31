Saç ekiminde yaş aralığı 20’ye kadar indi
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Orta ve ileri yaşın estetik girişimi olarak bilinen saç ekiminin erkeklerde 20’li yaşlara kadar indiğini söyleyen Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Gökay Bilgin “Saç dökülmesi günümüzün en çok yaşanan estetik problemlerinden biri. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerde çok daha fazla görülen bu problem giderek daha genç popülasyonu etkiliyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Orta ve ileri yaşın estetik girişimi olarak bilinen saç ekiminin erkeklerde 20’li yaşlara kadar indiğini söyleyen Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Gökay Bilgin “Saç dökülmesi günümüzün en çok yaşanan estetik problemlerinden biri. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerde çok daha fazla görülen bu problem giderek daha genç popülasyonu etkiliyor. Erkeklerde saç dökülme problemi 20’li yaşlara kadar iniyor. Önceki senelerde 35-45 yaş grubuna hitap eden saç ekim işlemleri, artık gençler arasında da yaygınlaşıyor. Sosyal medyada beğenilme arzusu da bu tip estetik müdahalelere olan ilgiyi daha fazla tetikliyor” dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi