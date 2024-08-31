Saç ekiminde yaş aralığı 20’ye kadar indi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Ağustos 2024 03:33 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 03:34 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Orta ve ileri yaşın estetik girişimi olarak bilinen saç ekiminin erkeklerde 20’li yaşlara kadar indiğini söyleyen Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Gökay Bilgin “Saç dökülmesi günümüzün en çok yaşanan estetik problemlerinden biri. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra erkeklerde çok daha fazla görülen bu problem giderek daha genç popülasyonu etkiliyor.

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