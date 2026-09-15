Siyah havuç ve şalgam kanser hücrelerini azalttı

Erciyes Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda siyah havuç ve şalgam suyundaki bazı bileşenlerin, laboratuvar ortamında kanser hücrelerinin çoğalmasını azalttığı belirlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yürütülen çalışmalarda, siyah havuca mor-kırmızı rengini veren antosiyaninlerin, laboratuvar ortamında kolon ve karaciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını baskıladığı tespit edildi. Çalışmanın devamında ise siyah havuç kullanılarak üretilen şalgam suyu incelendi. Şalgam suyundan yaklaşık 50-55 farklı laktik asit bakterisi izole edildi.

Bu bakteriler arasından seçilen bazı türlerin antioksidan özellik gösterdiği ve laboratuvar şartlarında kanser hücrelerinin azalmasına yol açtığı belirlendi. Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Mahmut Doğan, sonuçların insanlarda kanseri tedavi ettiği anlamına gelmediğini söyledi.

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