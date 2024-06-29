Spor salonlarında gençliği bekleyen sinsi tehlike! Protein tozu salgını öldürüyor

Hızlı şekilde fit ve kaslı bir vücuda sahip olmak isteyen ergenler arasında sentetik hormon ve protein tozu kullanımında salgın yaşanıyor. Aşırı dozda kullanım, böbrek, kalp ve karaciğeri bozuyor, ani ölümlere sebep oluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Son yıllarda sosyal medyanın da etkisi ile artan “kaslı görünme” algısı steroit adı verilen sentetik hormon kullanım yaşını lise çağındaki gençlere kadar düşürdü. Henüz kemik gelişimlerini dahi tamamlanmamış gençlerin steroit kullanması uzun vadede başta böbrekler olmak üzere birçok organa geri dönüşümü olmayan zararlar veriyor hatta ani ölümlere dahi sebep oluyor.

SPOR SALONUNDAKİ TEHLİKE

Spor salonlarında gençliği bekleyen tehlikeye karşı anne babalara çağrı yapan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk “Çocukların erken yaşta spora başlaması güzel bir şey. Ancak yağsız ve kaslı görünmek isteyen çocuklarımızın spor yaparken bilinçsiz şekilde tükettiği protein tozları ve sentetik hormon ilaçları gençlerimizi ele geçiren yeni bir düşman. Tıpkı çocuklarımızın geleceğini karartan obezite kadar tehlikeli. Son zamanlarda gençleri diyalize götüren böbrek kayıplarının en önemli sebeplerinden biri. Ailelerin çocukların kullandığı besin takviyesi adı altındaki ilaçlara karşı uyanık olması şart” uyarısını yaptı.

ANİ KALP KRİZİNE YOL AÇIYOR

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Şensu Dinçer gençler arasında steroit kullanımının bir furya hâline geldiğini söyledi. Steroitlerin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilaçlar olduğunu hatırlatan Dr. Dinçer “Erkeklik hormonu olan testosteronun sentetik olarak üretimi olan steroit ilaçlar, ihtiyaç yokken ve aşırı dozda kullanıldığında organ hasarlarına varan etkileri olur. Aşırı dozda kullanım böbrekleri, karaciğeri yorar ve yetmezliğe sebep olur. Böbrek tümörü ve karaciğer tümörlerinin gelişmesine yol açabilir. Bu organlarda kansere sebep olur. Kalp de kastan oluşan bir organ olduğu için, kalp kasını da geliştirir ve bunu tolere edemeyen kalp iflas eder. Ani kalp durmalarına yol açar. Spor yaparken hayatını kaybeden genç kalp krizi vakaları ve ölümlerin bir bölümü uzun süreli, aşırı dozda steroit ilaç kullanımından kaynaklanmaktadır. Vücut geliştirme sporu yapan eski sporcuların büyük bir bölümünün sporu bıraktıktan sonra bile erken kalp krizi ya da kanserlerle hayatını kaybettiği literatüre geçmiştir” dedi.

KISIRLIĞA SEBEP OLUYOR

Sporcuların kullandığı steroitlerin cinsiyet hormonu olduğuna işaret eden Dr. Şensu Dinçer, bu hormonun dışarıdan yüksek dozda ve sürekli verilmesinin gelişim çağındaki çocukların her anlamda geleceğini kararttığını vurguladı. Kız sporcular ya da erkek sporcularda farklı etkilerin ortaya çıktığını belirten Dr. Dinçer “Dışarıdan hormon verildiğinde vücut kendi ürettiği hormonu baskılar. Steroitler, gelişme çağında boyu uzayan çocuğun uzama plaklarını kapatarak boyunun uzamasını durdurabilir ve çocuğun boyu kısa kalır. Üreme organlarının gelişimini etkileyerek ve üreme fonksiyonlarını bozarak ileri yaşlarda çocuk sahibi olmasını engeller. Vücutta aşırı kıllanmaya yol açarken saçları döker ve erkeklerin çoğunlukla kel kalmasına sebep olur. Yüzde ağır akneler oluşur. Erkeklerde meme büyümesine sebebiyet verirken, kızlarda meme gelişimini durdurur; kızların üreme fonksiyonlarını bozar” diye açıkladı.

İNTİHAR EĞİLİMİ ARTIYOR

Son yapılan çalışmalarda kas geliştirmek için kullanılan sentetik erkeklik hormonunun gençlerin psikolojik durumunu da bozduğunun gösterildiğini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emrah Özdemir, “Ajitasyona, saldırgan davranışların artışına, ağır depresyona ve hatta intihar eğilimlerinin artmasına sebep oluyor” dedi.

PROTEİN TOZLARININ İÇİNDE HORMON GİZLİ

Masum gibi görünen protein tozlarının bir bölümünün içinde hormon ilaçları olduğunu söyleyen Dr. Şensu Dinçer “Kutusunun üzerindeki içerik bilgisinde bu ajanlara ait bilgi olmamasına rağmen sentetik hormon ilaçları protein tozlarının içine de ekleniyor. 13 ülkede 630 ürün üzerinde yapılan incelemede protein tozu olarak satılan 94 ürünün içinde steroit olduğu tespit edilmiş. Hatta Dünya Olimpiyat Komitesinin bu şekilde diskalifiye ettiği sporcular da oldu” diye konuştu.

HIZLI KAS YAPMANIN BEDELİ AĞIR

Gençlerin sosyal medyanın da etkisiyle daha iyi bir vücut görüntüsüne sahip olmak için kısa sürede kas yapma telaşına düştüklerini belirten Dr. Emrah Özdemir, spor salonlarına devam eden beş geçten birinin bu tür ürünler kullandığını söyledi. Çocukların arkadaşları, sosyal medyadan takip ettikleri rol modeller ya da spor salonlarındaki sorumsuz yöneticilerin etkisiyle bu maddeleri kullandıklarını ifade eden Dr. Özdemir “Bu konuyla ilgili bilinçsiz bir gençlik var. Steroit adı verilen ilaçlar, kas yapısını güçlendirir ve kas hacmini artırır. Ancak şunu hemen söyleyelim, normalde kas yapmak için kalp, böbrek, karaciğer hasarına yol açan ve hatta ölüme kadar götüren bu ilaçlara ihtiyaç yok. Düzenli kas gelişimine yönelik egzersizleri yapıp, iyi uyuyup, sağlıklı beslenerek aynı düzeye ulaşmak mümkündür” dedi.