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Sağlık

Türkiye’de yoğun bakım alarmı! Sepsis hastalarının yarısı kaybediliyor

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Türkiye’de yoğun bakım alarmı! Sepsis hastalarının yarısı kaybediliyor

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) tarafından gerçekleştirilen geniş ölçekli “TURK-SOFA2” çalışması, Türkiye’de yoğun bakımdaki sepsisli hastaların yarısının 30 gün içinde hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

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Çalışmanın sonuçları Dünya Sepsis Günü’nde Global Sağlık Hizmetleri Şirketi Vantive’nin destekleriyle kamuoyuyla paylaşıldı.

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YATAKLARIN YÜZDE 39’UNDA SEPSİS VAR

Çalışmada Türkiye’deki yoğun bakım yataklarında yatan yaklaşık her 5 hastadan 2’sinin (yüzde 39) sepsisli olduğu belirlendi. Verilere göre, sepsis teşhisi konulan hastaların yüzde 50,5’i, yani her 2 kişiden 1’i 30 gün içinde hayatını kaybediyor. Sepsis olmayan hastalarda bu oran yüzde 24,5 düzeyinde kalıyor.

Sonuçları değerlendiren TYBD Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, sepsisin yoğun bakım ünitelerindeki en büyük ölüm sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Enfeksiyonların yüzde 50,7’sinin akciğer kaynaklı olduğunu ve artan antibiyotik direncinin işleri zorlaştırdığını belirten Prof. Dr. Gül, “Sepsis tedavisinde zamana karşı bir yarış içindeyiz. Artık sadece farkındalık yetmez, acilen kalıcı sağlık politikalarına ve yatırıma geçmeliyiz” çağrısında bulundu.

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