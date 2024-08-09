Varis problemi olanlara uyarı: Sülük tedavisi hayatınızı karartabilir

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali İhsan Tekin, sülük tedavisinin bilinenin aksine varise iyi gelmediğini açıkladı. Tekin, “Sülüğün ikincil uygulamalarında kan yoluyla bulaşan hastalıkların uygulanan kişiye geçme ihtimali var” sözleriyle uyarıda bulundu.

Sülük tedavisi yıllardır bilinen geleneksel bir yöntem. Ancak bu tedavinin faydalı olduğunu düşünenler yanılıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali İhsan Tekin; varis tedavisinde asıl problemin kapakçıkta bulunması sebebiyle sülüğün variste kalıcı bir yöntem olmadığını vurguluyor.

SÜLÜK VARİSE İYİ GELİR Mİ?

Sülük tedavisinin varis hastalarında geçici bir rahatlamadan başka faydasının bulunmadığını belirten Dr. Tekin; şu uyarıları yaptı:

-Varis hastalarındaki temel patoloji bacağımızdan kirli kanı yukarı kısma yani kalbe doğru götürmeye çalışan toplardamarlardaki kapakçık yetmezliği ve buna bağlı gelişen geriye doğru akımdır. Bunu sonucunda kirli kan bacaklarımızda birikip, göllenmeye başlar.

-Sülük bacağımızdaki varisli bölgeye uygulandığında o bölgeye salgı ile kan sulandırıcı ve ağrı kesici etkisi olan bir enzim gönderir. Bu kan sulandırıcı enzimi salgıladıktan sonra kanı emmeye başlar. Kan emildikçe ve ağrı kesici salgı uygulandıkça hastada geçici bir süre rahatlama elde edilir.

-Ancak burada asıl neden kapakçık yetmezliği olduğu için ve geriye akım olduğu için sülüğün uygulanmasının bu patolojiye herhangi bir pozitif etkisi yoktur. Yani hastada geçici bir süre rahatlama sağlandıktan sonra kapakçık yetmezliği ve reflü akım devam ettiği için hastadaki semptomlar bir süre sonra başlayacaktır.

-Onun için sülük tedavisinin varis hastasına sadece geçici bir rahatlamadan başka faydası yoktur. Kalıcı bir şekilde tedavi etmez.

DİKKAT, KAN YOLUYLA HASTALIK GEÇEBİLİR

Sülüğün steril bir ortamda ve sadece bir kez yapılması gerektiğini aktaran Tekin, sülükte ikincil uygulamalarda kan yoluyla bulaşan hastalıkların uygulanan kişiye geçme ihtimalinin olduğunu aktardı. Tekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sülük uygulamalarından sonra biz burada kliniğimize başvuran enfeksiyon gelişmiş hastalar görüyoruz. Yine onun dışında kanama ile başvuran hastalarımız var. Kanamayı durduramadan kliniğimize gelen hastalarımız var. Sülük steril bir ortamda uygulanmadan özellikle sülüğün ikincil uygulamalarında kan yolu ile bulaşan hastalıklarında uygulanan kişiye geçme ihtimali var. Onun için sülük uygulamaları yapılıyorsa; mutlaka Geleneksel Tamamlayıcı Tıp diploması olan ve steril kliniklerde bu uygulamalar yapılmalıdır. Eğer ki varis hastalığınız varsa mutlaka bir Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanına başvurarak, gerekli tedavilerin yapılması gerekir. Sülüğün varise kalıcı bir tedavi etkisi yoktur.“