Enerji ve teknolojiye ortak bakış: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar SDN Tech Expo sahnesinde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar SDN Tech Expo fuar alanını ziyaret edecek ve söyleşi sahnesinde yer alacak.

27-28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan SDN Tech Expo 2025, bu yıl da teknoloji dünyasının farklı alanlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yapay zekâdan mobiliteye, oyun teknolojilerinden tüketici elektroniğine kadar geniş bir içeriğe sahip olan fuarda, sürdürülebilir enerji ve çevresel teknoloji çözümleri de önemli bir yer tutacak.

Teknolojik gelişmelerin sürdürülebilir ve çevreci enerji yaklaşımlarından bağımsız düşünülemediği bir dönemde, SDN Tech Expo 2025 programında yeşil enerji, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi başlıklar da ziyaretçilerle buluşacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, fuarın ikinci günü olan Cumartesi günü saat 14:30’da etkinlik alanını ziyaret edecek. Bakan Bayraktar, fuar alanındaki stantları gezdikten sonra, ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ile birlikte sahnede bir söyleşiye katılarak enerji ve teknoloji eksenindeki gelişmeler üzerine sohbet gerçekleştirecek.

ShiftDelete.Net tarafından düzenlenen SDN Tech Expo, bu yıl da girişimciler, teknoloji markaları, yatırımcılar, akademisyenler, kamu temsilcileri ve öğrencileri aynı platformda bir araya getiriyor. Fuar süresince katılımcılar panellere, atölye çalışmalarına, start-up sunumlarına ve networking etkinliklerine katılarak üç gün boyunca teknolojiyle iç içe bir deneyim yaşayacak.