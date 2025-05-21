GlobeMeets ve Nişantaşı Üniversitesi araştırdı: Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat eğilimleri

GlobeMeets, Nişantaşı Üniversitesi’yle birlikte, outgoing turizm pazarına ışık tutacak bir araştırmaya imza attı. Türkiye’de bir ilk olan araştırmada, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat alışkanlıkları ve trendler tespit edildi.

Turizm sektörünün küresel dinamiklerini yakından takip eden GlobeMeets, Nişantaşı Üniversitesi’yle birlikte, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat eğilimlerini araştırdı.

2000’in üzerinde (2.314) kişiyle yapılan ankette, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat alışkanlıkları, “en çok gitmek istedikleri destinasyonlar” ve satın alma alışkanlıklarına dair önemli veriler ortaya çıktı.

HÜSEYİN KURT: TÜRKİYE OUTGOİNG PAZARININ ROTASINI TESPİT ETTİK...

Outgoing pazarının trendlerini ortaya çıkaran araştırmanın sektör açısından önemli bir veri seti oluşturduğunu belirten GlobeMeets Kurucusu Hüseyin Kurt, elde edilen sonuçların başta turizm ofisleri, DMC’ler olmak üzere hava yolları, büyük elçilikler, seyahat acentaları ve oteller için perspektif belirleyici nitelikte olduğunu söyledi.

VERİLER SEKTÖRLE PAYLAŞILACAK

Sektörün tüm bileşenlerine rehberlik edecek nitelikte bir araştırmayı Nişantaşı Üniversitesi’nin katkılarıyla bilimsel esaslara dayalı olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Hüseyin Kurt, verileri başta diplomatik temsilcilikler olmak üzere; turizm ofisleri, havayolları, seyahat acentaları, DMC’ler, tur operatörleri, kruvaziyer şirketleri ile ücretsiz olarak paylaşacaklarını açıkladı.

Katılımcı profili özeti

Katılımcıların %58’i kadın, %42’si erkek.

%48,5’i lisans, %18’i yüksek lisans mezunu.

%89’u pasaport sahibi

%57’si geçerli vizeye sahip değil.

%83,4’ü tatil için yurt dışına çıktı.

% 72,3 2025 yılında yurt dışı tatil planlıyor. 2026’da planlayanların oranı ise %87,3.

TÜRK TURİST EN ÇOK HANGİ ÜLKELERE GİTMEK İSTİYOR?

Araştırmada 2025 yılında en çok seyahat edilmek istenen ülkelerin başında % 12,1 ile Almanya geliyor. Almanya’yı birbirine çok yakın oranlarla ABD, İtalya ve Küba takip ediyor. Çekya, Fransa, Japonya, Tayland, Hollanda ve İspanya görülmek istenen ülkeler arasında öne çıkıyor.

HAYALİ KURULAN ÜLKE-ŞEHİR

Araştırmada seyahat hayali kurulan ülke ve şehirlerde ise ilk sırayı %11,2 ile Prag aldı. Fransa (%8,2), Almanya (%7,6), Mısır (%7,2) ve İspanya (%7,1) hayali kurulan ülkeler arasında üst sıralardı yer aldı.

SEYAHAT MOTİVASYONUMUZ: KEŞFETME VE KÜLTÜR

Araştırmada Türk vatandaşlarının seyahat motivasyonunda ilk sırayı %86,1’ ile keşfetme isteği aldı. Diğer seyahat motivasyonlar ise Tarih ve kültür (%72,7), rahatlama (%68,6), lezzet keşfi (%43,9) ve kişisel gelişim (%41,9) oldu.

SEYAHAT PLANLARIMIZI BELİRLEYEN KRİTERLER

Seyahat planlarında en önemli kriter ise güvenlik oldu. Diğer kriterler ise Temizlik ve fiyat.

NASIL SEYAHAT EDİYORUZ?

Türk gezginlerin %60,7’si seyahatini kendi planlıyor. %15,7’si paket tur ve seyahat acetasını tercih ederken, %13’ü de online kanallar üzerinden tatilini planlamayı tercih ediyor.

KAÇ GÜNLÜK TATİLLERİ TERCİH EDİYORUZ?

Katılımcıların %66,1’i ideal yurt dışı tatili için 4–7 günün yeterli olduğunu söylerken, yılda 3 veya daha fazla tatile çıkanların oranı ise %32,5 oldu.

YURT DIŞINA KİMİNLE GİTMEK İSTİYORUZ?

Katılımcıların yurt dışına seyahat ederken kimlerle yolculuk etmeyi tercih ettiklerine dair veriler incelendiğinde, en yüksek oran %29.8 ile “arkadaşlarla” oldu. Bunu %22.9 ile “eşle seyahat” ve %22,6 ile “aileyle seyahat” tercihleri takip etti. Tek başına seyahat etmek isteyenlerin oranı ise %17.4 oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TATİL TÜRÜ

Deniz-Kum-Güneş (%28,9) liderliğini korurken, kültür turizmi (%22,7) ve kişiselleştirilmiş turlar (%17,2) oldu.

TATİL KARARIMIZI NELER ETKİLİYOR?

Yurt dışı seyahatlerde karar verme sürecinde en etkili faktör ise misafir deneyim yorumları (%35,4)… Onu eş-dost tavsiyesi (%24,6) ve ücret-performans (%23,8) takip ediyor. Son yılların popüler tanıtım mecraları haline gelen influencerların tatil kararındaki etkisi %24, sosyal medyanın ise %21,7 oldu.

MUTSUZ DÖNDÜĞÜMÜZ ŞEHİRLER

Türk turistlerin deneyimleyerek hayal kırıklığına uğradığı şehirlerin başında ise Zürih ve Münih (%33,1) geliyor,

HAYALİ KURULAN TURLAR VE DENEYİMLER

En çok görülmek istediğimiz, %34,9’la dünyanın en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Kuzey Işıkları oldu. Dünyanın en turistik festivali olan Rio Karnavalı %21,3 ile ikinci, Noel Pazarları %18,6 ile üçüncü sırada yer aldı.