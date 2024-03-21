Mehmet Öntürk iftarda iş dünyası ile buluştu

Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Hatay’ı inşa ve ihya edecek projelerini İstanbul’da anlattı. On binlerce Hataylının yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da gerçekleşen programda İş İnsanları, STK Temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Öntürk, kentin ayağa kaldırılmasının ardından tüm vatandaşlara baba, ata ocağı Hatay’a geri dönmeleri çağrısında bulundu. Konuşmasında Hatay’da 10 yıldır altyapı ve su sorununun çözülemediğine dikkat çeken Öntürk “Hatay'da su Hükümetimiz marifetiyle veriliyor” dedi.

SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Hatay’da hala ulaşım sorunu çözülemediğini söyleyen Mehmet Öntürk, “İlimizin birçok ilçelerinde sık sık kavşaklarda sorunlar devam ediyor. Belen'den Ova’yaalternatif yol yapacağız. Havaalanı kavşağından başlanacak ışıksız ve çok şeritli yol ile bu kavşaktaki trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Yine 10 yılda yapılamayan Arsuz -Samandağ yolunu tamamlayacağız. Her ilçemizde modern Otogarlar yapacağız" dedi.

Hatay’da turizmi hareketlendirecek projeler geliştireceklerini söyleyen Mehmet Öntürk, “Şehrimizin deniz ve yayla turizmi ile ekonomisini güçlendirip, depremin yaralarını Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İktidarın gücü ile yapacağız” diye konuştu.

Hatay’ın sahip olduğu potansiyelleri değerlendirilerek ve daha önce yapılan hatalardan ders çıkarılarak master planlarını hazırlamalıyız diyen İş İnsanı Ömer Niziplioğlu şöyle konuştu;

“Bunun için 3 önerimiz var;

*Herkesin gelmeye can attığı güzel ,neşeli, eğlenceli ,bir turizm şehri oluşmalı.

*Hatay’ın milli gelirini 2-3 katına çıkaracak tersine göçü başlatabilecek tekstil organize sanayisinin oluşturulması.

*Deprem korkusu yaşanmadığı sağlam zeminli yeni yerleşim bölgeleri oluşturulması.

Dünya deniz turizmi Akdeniz’dir bu deniz sayesinde İspanya, Fransa, İtalya ,Mısır ,hatta Cezayir ,Fas Tunus gibi Afrika ülkeleri dahi ülkelerine büyük ekonomik kazanım sağlarken biz Antalya hariç Adana, Mersin, ve Hatay illerimizin bu potansiyelini yazlık ve konut olarak kullanıyoruz. Doğası gereği bu illeri değerlendirmeliyiz.

DENİZ TURİZMİ CANLANDIRILMALI

Arsuz, Samandağ arasındaki 48 km’lik sahil şeridini ve dünyanın en uzun 14 km’lik 12. kumsal plajının masterplanını hazırlamalıyız diyen Niziplioğlu “Doğaya saygılı, az yoğunlukta hoteller bölgesi oluşturulmalı butik ve markalı oteller için alanlar oluşturulmalıyız. Bunun için, halkımızın denize girebileceği plajlar, Beachler, Cafe, Resturantlar, Barlar sokağı, Voleybol, Bisiklet, Koşu yolu, Çocuk parklarının, Global marka mağazaların, dünya deniz misafirlerinin uğradığı bir Marina ve Cruise gemi limanın, ormanın, yeşilin 10 katına çıkarıldığı, planlı Bodrum ,Antalyagibi Güney Fransa’daki Nice, Cannes, Monako, Güney İtalya’daki Amalfi, Portofino gibi tüm dünyadan talep gören güzel, şirin bir bölge oluşturup yatırımcılara ve Hatay halkına sunmalıyız” ifadelerini kullandı.

TEKSTİL ORGANİZE SİTESİNİ KURULMALI

Bu bölgenin altını olan pamuğu değerlendirilmeliyiz diyen Ömer Niziplioğlu “Türkiye Dünya pamuk üretimde 6. Sıradadır. Hatay (Amikovası) ,Adana (Çukurova) ve Şanlıurfa (Harranovası) ülkemizdeki pamuğun %75 i bu bölgede yetişir. Bu pamuk yurdumuzun başka şehirlerine işlenmek üzere gönderilir çıktığı yerde kullanılması hem rekabet, hem de maliyet acısından çok önemlidir, Pamuğun ipliğe, ipliğin kumaşa, kumaşın konfeksiyona, dönüştüğü içinde boyahanelerin, düğme ,fermuar, dikim atölyelerinin, cafe, spor salonlarının, koşu parkurlarının, kreşlerin, minik bir ormanın ,olduğu tekstil organize sitesi kurulmalıdır, 100 bin kişilik istihdam, senelik 5-10 milyar dolar gelir sağlanmalıdır, işsizlik bu yolla bitirilip göç tersine çevrilmelidir” dedi.

Zemini sağlam Amanos dağının etekleri planlanlanıp imara açılmalı diyen Niziplioğlu “Yaklaşık 200 bin aileye bu yolla ev arsası verilmeli, master planında geniş meydanları, yol ,kaldırım ,çocuk parkları, otopark ,hastane ,okul, avm’ninbaşta düşünüldüğü tek veya 2 katlı evlerden oluşan deprem riskinin olmadığı her kesimin güvende yaşadığı yeni Hatay’ı birlikte kurmalıyız” diye konuştu.

YERİNDE KARAR OLUR

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel "Deprem bölgesinin 'Kalkınmada Öncelikli 6. Bölge' kapsamına alınması için yaptığımız çağrı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık buldu. Önerilerimizin hayata geçmesinden son derece mutlu olduk. Özellikle yeni kurulacak Teknokentler ile bölgenin teknoloji odaklı yatırımların merkezi olması ve kadın kooperatiflerinin çoğaltılması ticari hayatın canlanmasına katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan son yıllarda ülkemizde büyük bir sorun olan tarım yatırımlarının, sera ve dikey tarım uygulamalarının bölgede hayata geçirilmesi de yerinde bir karar olacaktır" dedi.