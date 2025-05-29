QFlats’te temel atıldı: Sigorta destekli güvenli konut herkesin hakkı

Konutta güvenli ve sürdürülebilir hayat anlayışını benimseyen QFlats projesinin temel atma töreni, 28 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kurtköy’de gerçekleştirildi. Maher Holding çatısı altındaki QC İnşaat ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, sigorta destekli güvenli konut modeliyle Türkiye’de yeni bir dönemin habercisi oldu.

Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Allianz Teknik, Tepe İnşaat, QC İnşaat, Entegre Proje Yönetim ve Tago Architects gibi sektörünün lider kurumlarının güç birliğiyle MHR GYO tarafından geliştirilen QFlats, bina tamamlama sigortası, deprem mühendisliği analizi ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen örnek bir yapı modeli sunuyor.

Törene, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Maher Holding Yatırımlar ve İştirakler Başkanı Volkan Yıldız, Corpus Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Doğan, Tepe İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, Allianz Teknik ve Risk Mühendisliği Direktörü Doktor Ceyhun Eren, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Murat Kan, MHR GYO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Gülmez, Tago Mimarlık Gökhan Altuğ, Entegre Proje Yönetimi Kemal Okumuş, TÜSAF, SAB, İSAD yöneticileri katıldı. Çok sayıda acente ve basın mensubu ile gayrimenkul, yapı ve sigorta sektörlerinin temsilcileri de törene ilgi gösterdi.

''TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR MODEL''

Günün, bir projenin temel atma töreni olmasının ötesinde, önemli bir modelin doğuşu anlamına geldiğini söyleyen Ahmet Yaşar “Güvenli Konutta Yeni Standartlar: Herkesin Hakkı” diyerek şunları kaydetti:

“Bugün burada, sadece bir konut projesinin değil, Türkiye'ye örnek olmasını ümit ettiğimiz ve bunun için uzun zamandır uğraştığımız bir modelin de temelini atıyoruz. Sevgili CEO’muz Levent Uluçeçen Bey’in her zaman söylediği gibi biz müteahhitlik hizmeti yapmak için bu oluşumları kurmadık. Banka dışı finans alanında, Türkiye’ye örnek modeller oluşturmak üzere bir araya geldik. MHR GYO, bugüne kadar Quick Tower ile İstanbul’da, kurumsal projelerle İzmir'de ve Ankara'da gördüğünüz yatırımlarını, bugün ilk defa burada bir konut projesiyle taçlandırıyor. Türkiye gibi güvenli, dirençli yapılara ihtiyaç duyulan bir deprem ülkesinde ‘sigorta destekli güvenli konut projesi’ oluşturmaya ve bunu bir model olarak ortaya koymaya çalışıyoruz.

Tepe İnşaat’ın yüklenici olduğu, Allianz Teknik’in deprem performans analizlerini gerçekleştirerek uygunluk verdiği projemizde Corpus Sigorta, önleyici sigortacılık faaliyetleriyle buradaki riskleri tespit etti. Önlenebilecek riskleri önledi. Önlenemeyeceklerin de kötü sonuçlarını önlemek üzere hem inşaat tüm riskler sigortasını hem de sorumluluk sigortalarını gerçekleştirdi. “Güvenli konut sigorta desteği ile olur” modelinin en önemli halkalarından birisi olarak bina tamamlama sigortası Quick Sigorta tarafından yapıldı. Projenin başından sonuna kadar hem saha denetimini hem her türlü proje koordinasyonunu yapmak üzere ise Quick Sigorta, QC İnşaat’ı görevlendirdi. Özellikle sigorta sektörü paydaşları olarak da bundan sonra başta İstanbul'da, sonra tüm Türkiye'de olacak projelerde bu örnek modeli diğer tüm müteahhitlerimiz ile uygulamak istiyoruz.”

''SİGORTA DESTEKLİ PROJE, İÇİMİZ ÇOK RAHAT''

Konuşmasına paydaşlara, iş ortaklarına ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan Emin Murat Kan sözlerine şöyle devam etti: “Kasım ayında ruhsatı alır almaz, vakit kaybetmeden işlerimize başladık. Projenin hafriyat ve ilksel çalışmaları tamamlandı. Geçen ay da betonarme işlerinin startını verdik ve şu anda temel betonunu döküyoruz; çok mutluyuz. Tabi ki işi başlatmak kadar belki daha da önemlisi bitirmek. Şantiyelerde ‘İşin başında ve sonunda olmayacaksın’ denir. Bu dertlidir, işi başlatmak, ayağa kaldırmak, ruhsatı vs’si, planlaması, kurgusu… İşin sonunda para biter, ödenekler biter, teslim süresi vardır, ekip ayrılır… Ama Allah’a şükür ben başladığım tüm projeleri bitirdim. Şöyle de bir durum var, bu projenin bitmeme şansı yok. Biz projemizi yüzde 100 sigorta destekli, kurumsal yapıda kurguladık. Ve aynı zamanda bu noktada bir iş birliğine de gidiyoruz. Tepe İnşaat, Allianz Teknik, Tago Mimarlık… Çok ciddi firmalarla, kurumsal yapıda geliştirdiğimiz bu proje aslında; bir örnek teşkil ediyor. 25 yıldır inşaat yapıyorum. Bunu canı gönülden, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu yaptığımız şey sigorta destekli, arkasında güçlü, regüle edilmiş bir kurumun, sigorta firmasının olduğu bu yapı çok önemli ve çok örnek bir proje. İçimiz çok rahat.”

''VİZYONUMUZLA UYUMLU BİR PROJE''

“Benim uzmanlığım deprem mühendisliği. Tabii ki ülkemiz deprem ülkesi ve toplumumuz da depremle birlikte yaşamak için güvenli binalarda oturmayı hak ediyor. Biz, bundan tam beş yıl önce ‘bilinçli toplum, güvenli yapılar, sürdürülebilir gelecek’ vizyonuyla yola çıktık. Açıkçası bu projenin de tam olarak bizim vizyonumuzla örtüştüğünü düşünüyorum. Allianz Teknik olarak bu projede yer almaktan heyecan, bu yapıların deprem performans analizlerini yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz; gurur duyuyoruz. Bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

''QFLATS YÜKSEK STANDARTLI BİR İŞ BİRLİĞİ''

Projenin değerinin altını çizen Hasan Şen, “1969 yılında kurulan Bilkent Holding'in amiral gemisi konumundaki Tepe İnşaat; hastane, konut, hava alanları, iş ve alışveriş merkezleri ve endüstriyel tesisleri içeren sektörel portföyü ile ulusal ve bölgesel ölçekteki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Tepe İnşaat olarak sektördeki köklü geçmişimiz ve birikimimizle Türkiye'de ve 10 farklı ülkede toplam 13.000.000 metrekarelik inşaat alanı gerçekleştirdik. Bugün burada atacağımız temel, Maher Holding ile kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve güvene dayalı ortaklığın somut göstergesidir. Güçlü markaları bir araya getiren ve müteahhit olarak yer almaktan gurur duyduğunuz QFlats projesi, ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyum sağlayarak kalite ve iş güvenliği hassasiyetimiz çerçevesinde yürüttüğümüz yüksek standartlı projelerden birisi olacaktır. Bu proje sadece bir inşaat değil, bölgeye ve ülkemize katma değer sağlayacak, istihdam sağlayacak, ekonomiye güç verecek, sosyal hayata yeni bir soluk kazandıracaktır” dedi.

''SEKTÖRDE GÜVENE DAYALI BİR MODEL''

“Sigorta şirketleri iştiraki ilk GYO olarak çıktığımız bu yolculukta bugün önemli bir adım atıyoruz” cümlesiyle konuşmasına başlayan Nurkan Kaçmaz, şöyle devam etti:

“En iyi gayrimenkul geliştiricilerinden biri olma hedefine emin adımlarla yürürken, önemli bir modeli hayata geçirdik. Alanının güçlü kurumlarıyla oluşturduğumuz bu iş birlikleriyle, ana yüklenici olarak Tepe İnşaat, deprem analiz performansını yapan Allianz Teknik, Entegre Proje Yönetim’in proje denetimini yaptığı proje mimari olarak da Tago Mimarlık’ın yer aldığı bu model bizim için çok önemli.

Bu projenin en önemli kısmı ise çok önemsediğimiz ve sektöre örnek olması açısından bina tamamlama sigortası ile Quick Sigorta ve inşaat ve tüm riskler mali sorumluluk sigortası kısmında da Corpus Sigorta oluşturdu. Ülkemizde sigortalı gayrimenkul geliştirme modelinin sektöre değer katacağına yürekten inanıyoruz. Bu yaklaşımın gayrimenkul sektöründe güveni esas alan yeni bir döneme öncü olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu örnek modelin hem yatırımcılara hem sektöre ilham vermesini temenni ediyor, bu sürece katkı veren tüm paydaşlara ve tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

QFLATS: SİGORTA DESTEKLİ GÜVENLİ HAYAT ALANI

Deprem performans analizlerini Allianz Teknik’in gerçekleştirdiği, bina tamamlama sigortasını Quick Sigorta’nın sağladığı ve tüm riskler ile sorumluluk sigortalarını Corpus Sigorta’nın üstlendiği proje; yalnızca konut üretimi değil, kurumsal güvenin yapı güvenliğiyle buluştuğu bir model olarak öne çıkıyor. Projede mimari tasarımı Tago Architects, proje yönetimini Entegre Proje Yönetim, müteahhitliği ise Tepe İnşaat üstleniyor.

QFlats projesi – temel bilgiler: