Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği, sağlık okuryazarlık bilincini artırmayı hedefliyor

“Kaybetmeden Önce Sağlığını Koru” mottosu ile faaliyet hayatına başlayan Sağlıklı Yaşam Eczacılığı Derneği (SAYED) ilk Çalıştayı’nı Orzax İlaç sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleştirdi.

Elit World Grand İstanbul’da düzenlenen Çalıştay’a konuşmacı olarak; Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, STMÜ (Sivil Toplum Merkez Üssü) Başkanı Ömer Faruk Terzi, Globig Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Yusuf Fatih Seçgin ve USKOM’dan Enes Yılmaz katıldı. Çalıştay’a Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu da katılarak SAYED’e başarılar diledi.

“ETKİLİ STRATEJİLER GELİŞTİRECEĞİZ”

Çalıştay; SAYED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Kamber Çal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Çal konuşmasında; “Toplumun sağlık okur-yazarlığını geliştirmek, sağlıklı yaşam bilincini kökleştirmek ve sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam kültürünün toplumun tüm katmanlarına yayılmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz. Toplumun her bireyinin fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik hali içinde yaşamasını destekleyerek, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı toplulukların inşası için elimizden geleni yapacağız. Danışma kurulumuzu oluşturan eczacılarımız ve farklı disiplinden çok kıymetli uzmanlarımızla birlikte bu önemli etkinlikte, derneğimizin hedef kitlesini daha iyi belirleyebilmek ve bu hedeflere yönelik etkili stratejiler geliştirebilmek için bir araya geldik. Çalıştayımız ana meslek grubu eczacılar olmak üzere doktor, kimyager, psikolog, sosyolog, felsefeci, hukukçu ve iletişimci, proje uzmanlarından oluşan akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirdi. Çalıştayda özellikle farklı disiplinlerin temsil edilmesiyle multidisipliner bir çalışma ortamı sağlandı. Halka yönelik proje odaklı işler yapacağız. Sağlık okur yazarlık bilincinin geliştirilmesi için çaba harcayacağız. Çalıştayımızda ürettiğimiz fikirleri uygulanabilir hale getirmek için çalışacağız” dedi.

PROJE YÖNETİMİ

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu yaptığı konuşmada ortak çalışma kültürüne dikkat çekti. Tanrıkulu, Proje Yönetimi hakkında bilgiler verdi. STMÜ (Sivil Toplum Merkez Üssü) Başkanı Ömer Faruk Terzi de konuşmasında; “SAYED, sağlıklı yaşam ile ilgili karar vericiler üzerinde etkili olup lobicilik faaliyeti de yapmalı” dedi. Globig Eğitim Danışmanlık Genel Müdürü Yusuf Fatih Seçgin ve USKOM’dan Enes Yılmaz da konuşmalarında proje hazırlanması konusunda bilgiler verdiler.

ÇALIŞTAY SÜRECİ

Uzmanların konuşmalarından hemen sonra öğle yemeği molası verildi. Devamında yaklaşık 30 katılımcı 4 farklı çalışma grubu oluşturarak alınan bilgiler ışığında SAYED’in yapabileceklerini değerlendirdiler. 1,5 saatlik grup çalışmalarının ardından grup sözcüleri her grubun projelerini ve fikirlerini sundular. Çıkan proje önerileri bir dosya olarak proje değerlendirme kuruluna sunuldu.

DEMİRCİ’DEN TEŞEKKÜR

SAYED Başkan Yardımcısı Ecz. Veysel Demirci, “Öncelikle davetimizi geri çevirmeyip hafta sonlarını bize ayıran tüm katılımcılarımıza, konuyu duyduklarını bizleri bizzat arayarak İstanbul ve farklı illerden kendi gönüllü katılımlarıyla gelen konuklarımızı, uzmanlık alanlarındaki çalışmalarını bizimle paylaşan konuşmacılarımıza, bize maddi ve manevi desteğini esirgemeyen çalıştay sponsorumuz Orzax’a, ayrıca çalıştay sonrası gerek sosyal medyadan gerekse bizleri direk arayarak kutlayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalıştay sayesinde iyi ve doğru bir yola çıktığımızı çok iyi anladık. Konuklarımızın hiçbir çıkar gözetmeksizin toplum sağlığı için birşeyler yapmak istemesi, bizimde doğru yolda olduğumuzu doğruladı” diye konuştu.

HEDEF KİTLE BELİRLENDİ

Demirci şöyle konuştu: “Çalıştayımızda; hedef kitlelerimiz detaylı bir şekilde belirlendi. Sağlık okuryazarlığı ve bilinçlendirme stratejileri konusunda fikirler ortaya çıktı. Fonksiyonel ve önleyici sağlık hizmetlerinde eczacının rolünü destekleyecek proje önerileri oluşturuldu. Gelecek günlerde dernek üyeleri ve SAYED Danışma Kurulu bir araya gelerek önerilen projeler hakkında daha geniş çalışmalar yapacaktır.”