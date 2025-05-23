Türkiye’nin güvenli konut ihtiyacına yeni nesil yaklaşım! Sigorta destekli güvenli konut: QFlats

MHR GYO’nun hayata geçirdiği QFlats projesinin işbirliği töreni Quick Tower’da gerçekleşti. Kurtköy’de yükselecek 347 konutluk projede temel atma töreni ise 28 Mayıs’ta yapılacak. Alanlarının lider markalarıyla kurulan güçlü konsorsiyum, projeye güven ve kaliteyi aynı anda taşıyor.

Depreme karşı sigorta tabanlı dönüşüm vizyonuyla, Türkiye’nin büyük depremlere karşı dirençli kentler oluşturma hedefi doğrultusunda yalnızca inşaat değil, aynı zamanda güven inşa eden bir model yükseliyor: QFlats. Türkiye’nin yapı güvenliği arayışı artık yalnızca teknik çözümlerle değil; kurumsal iş birlikleri ve sigorta teminatlarıyla desteklenen bütüncül güven sistemleriyle ele alınıyor. QFlats projesi de bu vizyonla öne çıkıyor.

QC İnşaat’ın MHR GYO ile hayata geçirdiği QFlats projesi, Quick Tower’da gerçekleşen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Kurtköy’de yükselecek olan proje, deprem mühendisliği analizleri, bina tamamlama sigortası ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen öncü bir iş birliği modeli sunuyor.

Gayrimenkul geliştirmesini MHR GYO, inşaat müteahhitliğini ise Türkiye’nin köklü firmalarından Tepe İnşaat üstleniyor. Deprem teknik analizleri Allianz Teknik, bina tamamlama sigortası Quick Sigorta, Quick Sigorta adına proje koordinasyonu QC İnşaat tarafından yürütülürken, inşaat tüm riskler ve sorumluluk sigortaları ise Corpus Sigorta tarafından sağlanıyor. Proje yönetimi Entegre Proje Yönetim, mimari tasarımı ise Tago Architects tarafından gerçekleştiriliyor.

''BU PROJE SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DA GÜVENCE ALTINA ALIYOR''

Levent Uluçeçen – Maher Holding CEO’su;

“Bugün burada attığımız imza, bir yapı projesinden çok daha fazlasını temsil ediyor. Sadece bir konut projesi başlatmıyoruz; aynı zamanda geleceğimiz için bir sorumluluk üstleniyoruz. QFlats, güvenli ve sürdürülebilir hayat alanları üretme vizyonumuzun bir yansıması.Bu vizyonu yalnızca QFlats’te değil; Türkiye’nin dört bir yanında, bina tamamlama sigortası teminatıyla destekleyeceğimiz projelerde de uygulamayı hedefliyoruz. Yapımı başka firmalarca üstlenilen ama bizim güvence sunduğumuz projelerle — Ordu’dan Ankara’ya kadar — depreme dayanıklı yapılar için çalışıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, güvenli konut yalnızca bir mühendislik meselesi değil; aynı zamanda kurumsal bir güven modeliyle desteklenmesi gereken toplumsal bir sorumluluktur. Bina tamamlama sigortası gibi hayati bir güvencenin QFlats gibi projelere entegre edilmesi, hem sektörün hem toplumun dönüşümüne katkı sağlıyor. Bu modeli yaygınlaştırmak sadece bizim değil, tüm sigorta sektörünün ortak görevi.”

''SİGORTA İLE GÜVENLİ KONUT ARASINDA YENİ BİR KÖPRÜ KURUYORUZ''

Ahmet Yaşar – Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı;

“QFlats, doğrudan bir kentsel dönüşüm projesi değil; ancak hem güvenli konut üretimi hem de ön ödemeli konut satış süreçlerinde örnek alınması gereken bir modeldir. Bina tamamlama sigortası yalnızca bir poliçe değil, bütünsel bir güvenlik ve denetim sistemidir. Doğru proje yönetimi, sağlam teknik altyapı, güvenilir finansal analiz ve şeffaf mimari süreçlerle birlikte çalışır. Bu yaklaşım; yükleniciden yatırımcıya, konut alıcısından kamuya kadar tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını koruyan bir yapıyı ifade eder. Türkiye’de bu modeli hayata geçiren ilk sigorta şirketiyiz.

Aynı zamanda uzun süredir dile getirdiğimiz gibi, biz inanıyoruz ki depremin sigortası kentsel dönüşümdür; kentsel dönüşümün sigortası ise bina tamamlama sigortasıdır. Kentlerimizi dirençli yapılarla buluşturmak zorundayız.

Tüm sigorta sektörünün katılımıyla bu modeli yaygınlaştırarak, Türkiye’nin konut üretim süreçlerini daha güvenli, daha denetlenebilir ve sürdürülebilir hale getirebiliriz.”

''DEPREME KARŞI DAYANIKLILIK, ÖNCEDEN ALINAN DOĞRU KARARLARLA BAŞLAR''

Ceyhun Eren – Allianz Teknik Direktörü;

“Deprem, rüzgar ya da yağmur kadar doğal bir olay. Mesele, bu doğallıkla nasıl yaşayacağımızı bilmekte. Bugün artık depremle yaşamanın bilincindeyiz. Önemli olan, yapıların güvenliğini bilimsel yöntemlerle test etmek ve bu güvenliği belgeleyebilmektir. Allianz Teknik olarak QFlats projesinde daha ilk adımdan itibaren risk mühendisliği perspektifini tasarım ve uygulama sürecine entegre ettik, deprem performans analizlerini gerçekleştirdik.

Güvenli tasarımın, doğru uygulanmış mühendislik çözümlerinin ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmak için buradayız. QFlats, bilinçli adımların ve uzun vadeli vizyonun sonucudur. Biz de Allianz Teknik olarak, bilinçli adımların güvenli yapılar ve dayanıklı şehirler inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olarak bu projede yer almak bizim için teknik kadar toplumsal bir sorumluluk anlamı da taşıyor.”

''QFLATS, TİTİZLİKLE UYGULADIĞIMIZ YÜKSEK STANDARTLI PROJELERDEN BİRİ OLACAK''

Vedat Köse – Tepe İnşaat Strateji ve İş Geliştirme Direktörü;

“QFlats, yalnızca güçlü bir yapı üretmekle kalmadığımız, aynı zamanda ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyum sağlayarak yürüttüğümüz yüksek standartlı projelerden biri olacak. Türkiye bir deprem ülkesi ve biz bu gerçekle yaşıyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz tüm projelerde, tasarımdan uygulamaya kadar her aşamada maksimum hassasiyet gösteriyoruz.

Quick Tower gibi önemli bir projede hem müteahhit hem proje koordinatörü olarak edindiğimiz deneyimin ardından, QFlats’te de paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya, yurt dışındaki projelerimize ve özellikle endüstriyel tesislere kadar, yürüttüğümüz tüm işlerimizde güvenlik, sürdürülebilirlik ve regülasyonlara uyum temel prensiplerimizdir. QFlats da bu yaklaşımımızın en güncel örneklerinden biri olacak.”

''BU MODEL TÜRKİYE'DE GÜVENLİ KONUT ÜRETİMİNİN YENİ STANDARDI OLMALI''

Gökay Erdemoğlu – Maher Holding İcra Kurulu Başkan Vekili;

“Güçlü markalar bir araya geldiğinde, ortaya çok daha güçlü bir iş birliği çıkıyor. Bugün burada bunun örneğini yaşıyoruz. Başından itibaren projeye katkı sunan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum.

Başta kendimiz yaparız mı diye düşündüğümüz işler, profesyonel çözümlerle çok daha doğru bir yapıya evrildi. Tepe İnşaat gibi köklü ve itibarlı bir şirketle çalışmak, Allianz Teknik’in mühendislik denetimleriyle desteklenmek, Entegre Proje Yönetim gibi bir yapıyla süreci yönetmek bu işin hem kalitesini hem güvenini yükseltti.

Türkiye’de yaklaşık 425 bin müteahhit var. Ne yazık ki büyük bir kısmı bu işi yeterli uzmanlık ve vizyonla yapmıyor. Oysa biz, projeyi sadece inşa eden değil, süreci yöneten, denetleyen ve tüm taraflara güven sunan bir model kurduk.”

''AMACIMIZ GÜVENLİ VE KALİTELİ KONUT ÜRETİMİNDE ÖRNEK OLMAK''

Nurkan Kaçmaz – MHR GYO Genel Müdürü;

“Bugün bizim için önemli bir gün. QFlats, MHR GYO olarak gayrimenkul geliştirme vizyonumuzun sahada karşılık bulduğu ilk projemiz. Bu projede, Tepe İnşaat gibi Türkiye’nin saygın müteahhitlerinden biriyle çalışıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Aynı zamanda deprem performans analizleri Allianz Teknik gibi sektörünün öncüsü bir kurum tarafından gerçekleştirildi. Proje henüz geliştirme aşamasındayken bina tamamlama sigortasının entegre edilmiş olması, hem projeye olan güvenin hem de sektördeki kurumsal iş birliğinin güçlü bir göstergesidir.”

''TÜRKİYE STANDARTLARININ ÖTESİNDE BİR İŞ YAPIYORUZ''

Emin Murat Kan – QC İnşaat Genel Müdürü;

“İki konuda da içimiz çok rahat: Tasarım ve uygulama. Projemizi sadece kağıt üzerinde değil, uygulama aşamasında da dünya standartlarına göre şekillendiriyoruz. Tago Architects’in mimari tasarımları, Allianz Teknik’in deprem mühendisliği desteğiyle tasarımımızın güvenliği en üst düzeyde test edildi. Uygulamada ise Tepe İnşaat gibi saygın bir müteahhit ile ilerliyoruz. Entegre Proje Yönetim’in denetim süreçleri, Quick Sigorta bina tamamlama sigortası ve Corpus Sigorta’nın önleyici sigortacılık süreçleriyle bu projeyi Avrupa standartlarında bir referans noktası olarak görüyoruz. Türkiye standartlarının ötesinde bir iş yapıyoruz.”

''BU YAPILARIN TEMİNATI SADECE BETON DEĞİL, KURUMSAL SİSTEM''

Eyüp Özsoy – Quick Sigorta Genel Müdürü;

“2018’den bu yana bina tamamlama sigortasıyla bu tip projelerde yer almaya çalışıyoruz. Henüz proje başlamadan sigorta güvencesiyle yola çıkmak, yalnızca yatırımcıyı değil; ön ödemeli satış yapan projelerde alıcıyı ve sürecin bütününü güvence altına almak anlamına gelir.

Ön ödemeli konut satışlarında ve kentsel dönüşüm projelerinde güven sorununu çözmek, sadece bireysel tüketiciler ve hak sahipleri için değil; yapı sektörünün tamamı için fayda üretir. QFlats gibi projeler, bu yaklaşımın somut ve uygulanabilir karşılığıdır. Quick Sigorta olarak bu süreçte öncü olmaktan ve bina tamamlama sigortasını yalnızca bir teminat aracı değil; sistem, süreç ve güven yönetimi olarak tanımlamaktan gurur duyuyoruz.”

TEMEL 28 MAYIS'TA ATILIYOR, TESLİM 2027'DE!

QFlats, güvenli konut üretiminin yalnızca yapısal değil, aynı zamanda kurumsal güvenle mümkün olduğunu gösteren yeni nesil bir modeldir.

Kentsel dönüşüm projeleri, ön ödemeli satışlar ve yatırımcı süreçleri için örnek alınması gereken bir güven mimarisi sunar.

QFlats: Örnek Modelin Temel Bileşenleri