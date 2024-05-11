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Yüzyılın İyilik Hareketi Güneydoğu Anadolu’nun İncisi Gaziantep’te

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzyılın İyilik Hareketi Güneydoğu Anadolu’nun İncisi Gaziantep’te

Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 yıldır dünya mazlumlarının yardımına koşan Deniz Feneri Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde temsilcilikler açmaya devam ediyor.

Daha önce Kastamonu, Antalya, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Şanlıurfa, Bursa, Ankara, İstanbul Şube  ve  son olarak Gaziantep’te Güney Doğu Anadolu Temsilciliği açan Deniz Feneri Derneği böylece  11’inci ili hizmet kervanına eklemiş oldu.

Temsilciliğin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başladı. 

Ardından dualarla açılış yapıldı.  Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi gönüllüler ve Gaziantep’li vatandaşlar törende hazır bulundu.

Yüzyılın İyilik Hareketi Güneydoğu Anadolu’nun İncisi Gaziantep’te - 1. Resim 

Törende konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz; “12 yıldır Suriye ile yatıp kalkıyoruz Türkiye’nin insani yardım kuruluşları olarak Suriye yardımlarımızı bu açmış olduğumuz lojistik merkezi üzerinden yürüteceğiz. Filistin hepimizin içinde kanayan yarası, ancak 7 Ekim’den bu yana artık dayanılmaz noktada. Bütün Müslümanları bırakın bütün insanlar için bir onur bir haysiyet meselesine dönüştü. İnşallah Filistin yardımlarımızın  organizasyon merkezi bu temsilciliğimiz olacak. Gaziantep çok büyük bir şehir, ekonomisi çok büyük bir şehir, Gaziantepliler çok cömert dedik ve biz Güneydoğu Anadolu Lojistik Merkezi’ni buraya açmaya karar verdik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu Temsilciliği’nde giyim, gıda ve nakdi yardımların yanı sıra; “Afet ve acil” durumlarda destek verebilmek için de altyapı hazırlandı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya deprem bölgesindeki yardım faaliyetleri buradaki lojistik merkezi sayesinde daha hızlı ilerleyecek.

Yüzyılın İyilik Hareketi Güneydoğu Anadolu’nun İncisi Gaziantep’te - 2. Resim

ÜCRETSİZ GİYİM MAĞAZASI

Temsilci Mustafa Saraç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; 

“Bir çok yerde temsilcilik açtıklarını belirterek, temsilciliklerin sadece idari ofis değil aynı zamanda bir giyim mağazası olarak ta değerlendiriyoruz ifadesini kullandı.”

Saraç konuşmasına şöyle devam etti;

“Gaziantep’li ihtiyaç sahibi yoksulların imdadına Deniz Feneri Derneği cevap verecek. Mağazada, her gün desteğe muhtaç kişileri tepeden tırnağa giydirilecek” dedi.

Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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