Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 10 eksikle gittiği Norveç deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta Sarpsborg’u 3-2’lik skorla devirmeyi başardı ve Avrupa’da yola devam etme yolunda ümitlerini son maça taşıdı. Quaresma, Babel, Pepe, Medel, Güven Yalçın, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Atiba ve Roco’dan mahrum olarak sahaya çıkan Beşiktaş ilk yarıda kâbus yaşadı. Henüz 6 dakika içinde Karius’un hatalarıyla 2-0 geriye düşen temsilcimiz ilk dakikada Rashad’ın golüne engel olamadı, ardından Heintz’in yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla şoku yaşadı. Travmayı atlatamayan Şenol Güneş’in öğrencileri, rakibin sık sık gol pozisyonuna girmesine mani olamadı. Norveç ekibi sık sık golle burun buruna geldi ama son vuruşlarda becerikli olamayınca temsilcimiz ilk yarıyı daha farklı skorla geride bitirmekten kurtuldu.



Lens coşturdu

İlk yarıda pozisyona bile giremeyen Beşiktaş ikinci devreye oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Siyah-beyazlılar ilk net fırsatını 53. dakikada yakaladı. Lens’in ortasında Larin kale ağzından topu dışarıya vurdu. Şenol Güneş bu pozisyonun ardından Kanadalı oyuncuyu çıkarıp yerine Vagner Love’u sahaya sürdü. Bu değişiklik maçı seyrini değiştirdi. Beşiktaş önce 62. dakikada Lens’in attığı golle farkı 1’e indirdi. Ardından Love sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 2-2. Bu golde asisti yapan isim Lens oldu. Adriano’nun yerine 78’de Fatih Aksoy girdi. Son dakikalar büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın yldızı Lens 90. dakikada attığı golle Beşiktaş’ı zafere taşıyan isim oldu. Bu sonucun ardından grupta ikinci sıraya yükselen Beşiktaş iki hafta sonra İsveç ekibi Malmö ile İstanbul’da tamam ya da devam maçına çıkacak.