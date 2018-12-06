Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonlar Ligi’nde havlu atan, ardından da derbide Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Ankara’daki 5’inci tur mücadelesinin ilk ayağında genç ve yedek ağırlıklı bir Aslan vardı sahada. Gökay, Celil, Atalay, Yunus gibi gençle beraber cezası biten Rodrigues de 11’deydi. Karşılaşmanın ilk bölümünde ev sahibi takım daha etkiliydi. Keçiören 18’de Ziya, 25’te Alperen ile gole yaklaşırken, G.Saray’ın genç kalecisi İsmail başarılıydı. 33’te sağdan Celil’in gönderdiği topu kontrol eden 18 yaşındaki Atalay ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden sert vurdu ve top direğin dibinden filelerle buluştu: 0-1. Devre Aslan üstünlüğüyle bitti.



Muğdat direğe takıldı

Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. 49’da ceza sahası içinde Muğdat’ın vuruşu direkte patladı. 50’de Linnes 18 üzerinden muhteşem vurdu, top üst direğin içine çarpıp filelere gitti: 0-2. Bu gole Keçiörengücü hemen karşılık verdi. Sağdan kullanılan kornerde, ön direkte bulunan Ziya Şakar kafasıyla topu arka direğe doğru nişanladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 59’da soldan gelişen atak sonrası top 18 üzerinde Yunus’ta kaldı, ardından yaptığı vuruş direğe takıldı. Karşılaşmanın son bölümünde karşılıklı ataklar yaşansa da maçtan başka gol sesi çıkmadı. Rövanş 18 Aralık’ta İstanbul’da.

Altyapı tabela yaptı

Galatasaray, Keçiörengücü maçında 5’i ilk 11’de, üçü sonradan olmak üzere altyapıdan toplam 8 futbolcu şans buldu. Kariyerinde ilk kez A Takım’da forma giyen 2000 doğumlu Atalay Babacan, güzel bir gol atarken asist yapan isim Celil Yüksel’di. Yunus Akgün de Linnes’in golünde pası veren oyuncu oldu.

Şansı iyi kullandılar

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 2-1 kazandıkları Keçiörengücü maçını değerlendirirken altını çizdiği ve tebrik ettiği genç oyunculardı. “Öncelikle mevcut koşullar doğrultusunda bizi burada özenle ağırlayan Keçiörengücü Spor Kulübüne, çalışanlarına ve personellerine çok teşekkür ediyoruz” diyen Şahin “Stat, saha zemini ve bir diğer unsurlar herkesin bildiği malum şeyler. Bu zeminde sakatlığın olmaması sevindirici. Geleceğe umutla bakmamıza neden olan genç futbolcularımız verilen şansı iyi kullandı. Hepsini kutluyorum. Bu kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Avantaj sağladık. İkinci maçtan sonra da bu yolda sonuna kadar devam etme adına skor alırız diye düşünüyoruz” dedi.

“Şükürler olsun!”

Galatasaray’ın dün ilk golünü kaydeden Atalay Babacan, sosyal medya hesabından, “(Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın bestesini) söylediğin takım için sahaya çıktığın ilk maçta ilk golünü atmak... Tek söyleyebileceğim, şükürler olsun” ifadelerini kullandı.



Rodrigues tatsız

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı cezayı tamamlayan Garry Rodrigues, dün kupa mücadelesinde Keçiröngücü’ne karşı forma giydi. 86 dakika sahada kalan yıldız futbolcu etkili olamadı ve motivasyon eksikliği dikkat çekti.



Polat’a teşekkür

Mardin Nusaybin’de 6-15 yaş arası kız çocuklarından oluşan Galatasaray Basketbol Okulu Adnan Polat’ın desteğiyle faaliyete geçti. Okulun proje koordinatörü Şehmuz Ak, başkan Adnan Polat’ın desteği sayesinde faaliyet gösterebildiklerini belirtti.