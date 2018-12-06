Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray’ın arasındaki rüzgârlar daha sert esmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’ün kahvaltı organizasyonu katılmayı reddeden sarı-kırmızılılar, derbi öncesi Beşiktaş’ın verdiği yemeğe de katılmamıştı. Başkan Orman’ın Kulüpler Birliği bildirisinden önce Galatasaray’ı aramadıklarını itiraf etmesi ortamı daha da gerdi. Başkan Orman’a sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan büyük tepki gösterdi. Orman’ın, ultrAslan’ın açıklamalarındaki hakarete varan ifadelerden dolayı çok kızgın olduğu öğrenildi. Orman’ın, konuyu hukuk yoluna taşımaya karar verdiği öğrenildi. Başkan Orman’ın yakın çevresine “Arkalarında başka birileri var. Bana edilen hakaret Beşiktaş’a edilmiştir. Bunun bedelini ödeyecekler” diyerek sitem ettiği gelen bilgiler arasında.



Aramaları cevapsız

Başkan Orman’ın öncelikle bir basın toplantısıyla gelen tepkilere cevap vermek istediği ancak daha sonra konuyu yargı yoluna taşımaya karar verdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu “Kimse Beşiktaş Başkanı’na dil uzatamaz. Bunu yapanlar hukuken karşılığını ziyadesiyle görecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan Orman’ın, Galatasaray ile aralarındaki kırgınlığı gidermek için Kulüpler Birliği bildirisinden sonra çok çabaladığı ancak olumlu dönüş alamadığı hatta aramalarının cevapsız kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Biletler satışta

Siyah-beyazlıların yarın oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının deplasman tribünü biletleri satışa çıktı. Beşiktaş taraftarlarına bu karşılaşma için 700 kişilik yer ayrıldığı öğrenildi. Maçı seyretmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar için çıkan biletlerin 78 lira olduğu açıklandı.

Oğuzhan kendine geldi

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta 4-2 kaybettiği Genk maçında büyük teki gören ve yuhalanarak oyundan çıktıktan sonra ayrılmayı bile düşünen Oğuzhan Özyakup’un morali düzeldi. Şenol Güneş’in sık sık görüşüp moral verdiği yıldız oyuncunun depresif hâlinden kurtulduğu ve antrenmanların da en çalışkan ismi olduğu öğrenildi.

Yağmur altında idman

Süper Lig’de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sağanak yağmur altındaki çalışma 1,5 saate yakın sürdü. İdmana tedavileri devam eden ve sakat oldukları açıklanan Pepe, Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Lens katılmadı. Adriano ise salonda çalıştı.