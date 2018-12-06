Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçında tam süre alan futbolcular, günü salonda yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana koordinasyon ile ısınmayla başladı. Ardından pas çalışması ve dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.