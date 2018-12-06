Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Giresunspor karşısında oldukça zorlansa da Islam Slimani'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada etkili pozisyonlara girmekte zorlanan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek golü, 80. dakikada Islam Slimani kaydetti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışına iyi yükselen Cezayirli golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe, maçı bu golle 1-0 kazandı.

Sarı lacivertli forma ile 7 maç sonra golle tanışan Islam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Slimani, Fenerbahçe ile toplamda ise 4. golüne ulaştı.

18 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında Giresun'da karşı karşıya gelecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Berke x, Şener x, Reyes x, Yiğithan xx (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail x, Isla x, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı x (Mahsun dk. 80 ?), Benzia x, Frey x (Eljif dk. 27 xx), Slimani xx

Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Neustadter, Batuhan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih xx (Kürşad dk. 88 ?), Kağan xx (Dauda dk. 67 x), Adama xx, Muhammet Reis xx, Azza xx (Hüsmani dk. 80 ?)

Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas, Berke Özer (Fenerbahçe)