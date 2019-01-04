Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Sezon ortası olmasına rağmen Galatasaray büyük bir değişim harekâtı içerisinde... Cimbom’da yaprak dökümü başladı. Yaşı geçmeden satışı uygun bulunan Garry Rodrigues 9 milyon avro artı bonuslarla Al İttihad Kulübü’ne satıldı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi KAP’a bildirildi. Dün bir diğer gelişme de Serdar Aziz konusunda yaşandı. Yönetimin satmak istediği oyuncuyla teknik direktör Fatih Terim de görüştü ve yeni dönemde planları arasında bulunmadığını millî futbolcuya iletti. Satış listesine konulan Serdar Aziz, dün arkadaşlarıyla vedalaştı.

PLANLAMADA YOKLAR

Galatasaray’da Eren Derdiyok da gözden çıkarılan isimlerden biri. Karar tebliğ edilen Eren için İsviçre ve Alman kulüpleriyle temasa geçildi. Terim iki futbolcuyla ilgili olarak, “Eren’i de Serdar’ı da çok seviyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Sezonun geri kalan kısmında kadro planlamamızda artık yoklar” dedi. Hoca yeni transferler konusunda da taraftarlara müjdeler verdi. Maicon için de Rodrigues’in gittiği Al-İttifak Kulübü’yle temaslar sürüyor. Brezilyalı için alt sınır beş milyon avro olarak belirlendi.

GÜNLERCE ÇALIŞTIK

Terim, “Verdiğimiz değişim kararları bir maçlık kararlar değildir. Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosuyla ihtiyaçlarımızı, yedeklerimizi ve jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Listeyi yaklaşık 2 ay önce idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza teslim ettik” derken, “Olmazsa olmaz forvet ve stoper mevkilerinin dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz” sözlerini kullandı.

OZAN İÇİN VAKİT ERKEN

Eren ve Serdar’a kapıyı gösteren Fatih Terim, Avrupa kulüplerinin gözdesi Ozan Kabak’a sahip çıktı. Genç yıldızların önünü açan bir isim olduğunu söyleyen Terim, “Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Onun heyecanını ve hevesini anlıyorum ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil” diyerek oyuncuyu kalmaya ikna etti.

CARVALHO GELİYOR

Galatasaray’ın forvet hattı için el sıkıştığı Alan Carvalho’nun durumu netleşti. Yıldız oyuncunun 9 Ocak’ta Antalya kampında olacağı belirtildi. Bu arada Guangzhou Evergrande, Alan’ın 19 Ocak’ta bitecek sözleşmesini 7 Ocak’a çekerek kulüpten ayrılacağını açıkladı.