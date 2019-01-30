Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile gol rekoru kıran Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından Diagne ile olan fotoğrafını paylaşarak "Mbaye ile harika bir gün geçirdim. Benim rekorumu Galatasaray formasıyla kırmasını çok isterim." dedi. İşte o tweet;