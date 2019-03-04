Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Kritik mücadele öncesinde sakatlıkla boğuşan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Pereira, Onazi, Abdülkadir Ömür ve kadro dışı olan Olcay Şahan, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı.
Trabzonspor’da, 11 kişilik kadronun yanı sıra, Arda, Murat Akpınar, Amiri, Ali Osman, İbanez ve Batuhan yedek soyundu.
Karaman kadroyu dolduramadı
04.03.2019 - 20:49 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 20:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Kritik mücadele öncesinde sakatlıkla boğuşan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, esame listesine 17 oyuncu yazabildi. Bordo-mavili takımda sakatlıkları süren Pereira, Onazi, Abdülkadir Ömür ve kadro dışı olan Olcay Şahan, İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bıraktı.
Etiketler : Spor Toto Süper Lig,
608444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/608444.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
24
16
6
2
38
11
27
54
2
Galatasaray
24
13
7
4
47
25
22
46
3
Beşiktaş
24
11
8
5
47
32
15
41
4
Trabzonspor
23
10
6
7
40
33
7
36
5
Konyaspor
24
8
11
5
30
25
5
35
6
Malatyaspor
24
9
7
8
34
30
4
34
7
Kayserispor
24
8
8
8
23
30
-7
32
8
Antalyaspor
24
9
5
10
26
36
-10
32
9
Alanyaspor
23
9
4
10
25
26
-1
31
10
Sivasspor
24
8
7
9
35
37
-2
31
11
Ankaragücü
24
9
3
12
26
38
-12
30
12
Kasımpaşa
23
9
2
12
39
44
-5
29
13
Çaykur Rizespor
24
6
10
8
32
33
-1
28
14
Fenerbahçe
24
6
10
8
29
34
-5
28
15
Bursaspor
24
5
12
7
22
28
-6
27
16
Göztepe
24
8
2
14
26
33
-7
26
17
Erzurum BB
24
4
10
10
25
32
-7
22
18
Akhisar Bld.Spor
23
4
6
13
21
38
-17
18
24. Hafta Maçları
1.3.2019
Antalyaspor 2 - 4 Mke Ankaragücü
2.3.2019
Bursaspor 3 - 2 Sivasspor
2.3.2019
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
3.3.2019
Kayserispor - Beşiktaş
3.3.2019
Atiker Konyaspor 1 - 1 Göztepe
3.3.2019
Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
3.3.2019
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 1 Galatasaray
4.3.2019
Akhisarspor - Alanyaspor
4.3.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Denizlispor
24
15
5
4
40
23
17
50
2
Gençlerbirliği
24
15
3
6
37
22
15
48
3
Osmanlıspor
24
15
2
7
34
15
19
47
4
Ümraniye
24
13
5
6
32
21
11
44
5
Hatayspor
24
11
8
5
32
17
15
41
6
Gazişehir Gaziantep
24
11
6
7
40
21
19
39
7
Altınordu
24
10
9
5
32
18
14
39
8
Adana Demirspor
24
11
4
9
33
30
3
37
9
Boluspor
24
10
5
9
28
24
4
35
10
Balıkesirspor
23
9
5
9
25
28
-3
32
11
Altay
23
8
7
8
32
26
6
31
12
Adanaspor
24
7
9
8
30
29
1
30
13
İstanbulspor
24
5
11
8
29
34
-5
26
14
Eskişehirspor
24
6
7
11
26
42
-16
25
15
Giresunspor
24
5
8
11
22
31
-9
23
16
Afjet Afyonspor
24
5
7
12
28
39
-11
22
17
Elazığspor
24
5
5
14
28
41
-13
20
18
Karabükspor
24
0
2
22
8
75
-67
-1