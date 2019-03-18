Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Antalyaspor'a 5 atarak hem moral depolayan hem de zirve takibini sürdüren Galatasaray için dün akşamki Bursaspor karşılaşması belki de sezonun en kritik 90 dakikasıydı. Lider Başakşehir'in Kayseri'de 2 puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6'ya indirme şansı yakalayan Cimbom'un maça fırtına gibi başlaması bekleniyordu fakat sarı-kırmızılılar Bursa'da mücadeleye gergin girdi. Ev sahibi Bursaspor hızlı hücumlarla Cimbom'u bunaltıyordu. Bunlardan birinde Yusuf sağdan nefis indi, Sakho işi bitirdi, birinde de Lima'nın yerden ortasında Saviet yayın üzerinden müthiş vurdu: 2-0. Galatasaray büyük şok yaşarken, 45+2'de Mariano sağ çaprazdan arka direğe ortaladı, Luyindama çevirdi, Ndiaye kafasıyla topu ağlara yolladı: 2-1.

ASLAN GERİ DÖNDÜ

Soyunma odasına bu golün moraliyle inen sarı-kırmızılılar ikinci yarıda fırtına gibi esti. 54'te Belhanda'nın yerde kaldığı pozisyonda VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Diagne skora dengeyi getirdi: 2-2. Dakikalar 63'ü gösterdiğinde Emre soldan topu taşıdı, Onyekuru'nun önüne oynadı, o da ceza yayına doğru çıkardı, Feghouli gelişine muhteşem bir vuruş yaptı ve sarı-kırmızılıları coşturdu: 3-2. İki farklı geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren sarı-kırmızılar kalan dakikalarda hata yapmadı ve zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi başardı.

KAZANMA SANATI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maç sonu üzerinden büyük bir yük kalkmıştı. 90 dakika içinde çok gergin anlar yaşayan İmparator stat çıkışında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, etrafına gülücükler dağıttı. Maçı değerlendiren Terim, “İlk yarı kolay değildi. İzahı zor, kötü bir oyun oynadık” derken, "Puan sıralamasına bakmaksızın sezon sonuna kadar olan maçları kazandığımızda nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor. O inancı hiç kaybetmedim. İlk yarının sonundaki gol bizi maça bağladı. Üç gol bulup 3-2’yi almak Bursa’da kolay değil. Ama kazanmasını bilmek çok önemlidir” şeklinde konuştu.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

G.Saray'da maçın en iyisi olan ve attığı golle takımını oyunda tutan Badou Ndiaye, "Takım ikinci yarı çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Biz sadece kendimize odaklandık, tüm maçları kazanmak için çalışacağız" derken, "Şampiyonluk için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Her maç çok zordur. Maç maç bakacağız, en iyimizi yapacağız. Biz sadece kendimize odaklandık, tek önemli şey bu" sözlerini kullandı.

FEGHOULI CİMBOM'U SIRTLADI GÖTÜRÜYOR

Sofiane Feghouli son haftalarda G.Saray'ı sırtladı götürüyor. Cezayirli yıldız Bursaspor maçında attığı golle ligde 7., toplamda ise 9. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu 4 de asiste imza attı. Feghouli Cimbom'un puan kaybetmesi hâlinde yarıştan düşeceği son haftalarda attığı ve attırdığı gollerle öne çıktı. Futbolcu ligdeki son 7 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.