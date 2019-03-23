Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da bugün olağan genel kurul var. Yaklaşık bir aydır sarı-kırmızılı camiada kazanlar kaynarken, kongreye bir gün kala kulislerin nabzını tuttuk. Görünen o ki bugün kongrede her şey olabilir... Geçelim detaylarına... Galatasaray’ın genç üyelerinin çoğu başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine muhalefette birleşmiş durumda. Özellikle yönetimin disiplin ve antidemokratik olduğu düşünülen uygulamaları, Galatasaray kültürüne uymadığı düşünülen icraatlar, transfer politikası, verilen vaadlerin yerine getirilmemesi genç üyeleri ibrasızlığa itiyor. Ancak Galatasaray’ın duayenleri “Burada bir defa daha ibrasızlık yaşanmasın” diyerek üyelerin sakin olmalarını istiyor.

Başkan aranıyor

Kulislerde konuşulanlara göre Galatasaray’ın tecrübeli isimleri başkan ve kurmaylarına şu çağrıyı yapacak: Biz size ibrasızlık vermeyelim, siz kendiniz seçime gidin. Öte yandan bugün genel kurulda yeni başkan aday ve adayları için de nabız yoklanacağı konuşuluyor. Galatasaray’da zorlu genel kurulu Duygun Yarsuvat’ın yöneteceği belirtiliyordu. Fakat son gelen bilgiler, geçen haftanın en çok konuşulan ismi olan Metin Sinan Aslan’ı işaret ediyor. Aslan eylül ayındaki genel kurulu da yönetmiş ve disipline sevk edilmişti.

CAS müjdesi!

Galatasaray'a Avrupa kapıları sonuna kadar açıldı. UEFA Soruşturma Komisyonu ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının UEFA Yargı Komisyonu tarafından reddedilmesi hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) sunulan itirazın kabul edildiği açıklandı. Borsaya yapılan bildirimin ardından konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Mahkeme kararı resmi hale gelmiştir. Galatasaray, camiamız ve Türkiye için olumlu bir karar. Zincirleri kırmaya çalışıyoruz. CAS'ın Türkiye lehine verdiği ilk olumlu karar olarak biliyorum bunu. Bazı yorumlar gördüm, duydum. Basite indirgemeye çalışan hukukçu ve yorumcu kardeşlerim oldu. Galatasaray'ın bu hukuksal savaşını küçümsemeye çalışanlar oldu. Ben onların yeterli bilgiyi almadığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yuto yine tek başına

Galatasaray’da Yuto Nagatomo bireysel olarak antrenmanlara devam ediyor. Japon yıldız dün de kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde kuvvet çalışması yaptı. Tecrübeli sol bekin millî ara sonrasında hazır olması ve yeniden on birdeki yerini alması bekleniyor.