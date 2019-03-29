Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Fikret Orman’ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Şenol Güneş’in yerine düşünülen Guti Hernandez konusundaki ısrarı devam ediyor. Dün verdiğimiz haberde yönetimin, Guti’nin öne çıkarılması isteğinin Şenol Güneş’e takıldığını belirtmiştik. Başkan Orman dün yaptığı açıklamayla Guti için baskı yapmaya devam etti. İspanyol teknik adamın Beşiktaş’ta bulunma sebebinin Şenol Hoca’dan bir şeyler öğrenmekten fazla olduğunu belirten Orman “Guti’nin hedefleri var. Kendisi Beşiktaş’ta futbol oynamış, çok kaliteli bir arkadaşımız. Antrenmanlarda veya maç esnasında biraz daha yetkilendirilebilir diye düşünüyorum” sözlerini kullandı.

Hoca kararı sezon sonu

Kagawa ile Ljajic’in yeni sezonda birlikte oynayıp oynamayacağıyla ilgili gelen soruya tedbirli cevap veren Orman “Şenol Hoca ile oynadığımız atak futbol düzeni var. Yeni hoca ile bu değişebilir” diyerek iki yıldızın durumunda da değişiklik yaşanabileceğinin sinyalini vermiş oldu. Teknik direktör konusunun kongreden sonra netleşeceğini bir kere daha tekrarlayan Fikret Orman “Şenol Hoca’nın sözleşmesini niçin uzatmadık? Çünkü başka başkan adaylarının hoca adayı olabilir. Beşiktaş’ta seçim sürecine girmedik. Sakin bir dönem yaşıyoruz. Şenol Hoca sezon sonuna kadar işinin başındadır” ifadelerini kullandı.

Burak-Cenk güzel olur

Millî takımda çok uyumlu gözüken Burak Yılmaz ile Cenk Tosun hakkında da konuşan siyah-beyazlıların patronu “Cenk iyi bir çocuktur, iyi bir Beşiktaşlıdır. Burak da öyle. Keşke zamanında Beşiktaş’ta beraber oynasalardı. İnşallah gelecekte olur” diyerek Cenk’in dönüşüne yeşil ışık yaktı. Millî takıma öz güven geldiğini söyleyen Orman “İki güzel galibiyetle Türk halkının millî takıma bakışı değişti. Türkiye takım olma özelliğini kazanırsa Fransa’ya zor bir rakip olur” diye konuştu.

Malezya’da bile Beşiktaş!

Beşiktaş’ın bütün dünyada tanınır hâle geldiğini belirten Fikret Orman, “Malezya’da taksiye bindim. Adama ‘Türkiye’ dedim, bana ‘Beşiktaş’ diye cevap verdi” dedi. Öte yandan çok maliyetli olmasından dolayı yurt dışı kamplarını kaldırmayı planladıklarının bilgisini veren Orman “Bolu Gerede’de güzel bir tesis yapacağız. İlk hazırlığımızı orada yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Kagawa'dan gelsin paralar

Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Japon futbolcu Shinji Kagawa’nın isminin yazılı olduğu Beşiktaş formaları Uzak Doğu ülkelerinde satılacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Fikret Orman’ın Uzak Doğu seyahatinde Japonya’nın eğlence, etkinlik ve online ticaret sektöründeki şirketlerinden Amuse Co. ile yaptığı anlaşma kapsamında, Kagawa’nın formalarının bu bölgede satışa sunulacağı kaydedildi. Kagawa’nın Beşiktaş’a transferinin ardından Japonların maçlara tur düzenlemek için sıraya girdiği belirtilmişti.

Roco’ya talip var

Sezon başında Meksika’nın Cruz Azul takımından transfer edilen Enzo Roco’ya talip çıktı. Meksika’da şampiyonluk mücadelesi veren Monterrey’in, Şilili stoperi transfer etmek istediği öğrenildi. Beşiktaş’tan yıllık 1,4 milyon avro kazanan Roco’ya imza parası olarak da 1,6 milyon avro ödenmişti.

Kartal sıkı çalışıyor

Süper Lig’de 8 Nisan Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçın hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Yoğun bir tempoda geçen idman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenmana millî maçlar sonrası izinli olan Dorukhan, Burak, Güven, Oğuzhan, Gökhan Gönül, Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Medel ve Kagawa katılmadı.

Mensah Kartal’a

İspanyol basını daha önce de ismi Beşiktaş’la anılan Kayserisporlu Mensah’ın sezon sonu siyah-beyazlılara kiralanabileceğini iddia etti. Tapusu Atletico Madrid’de olan Mensah’ın bir süredir sakat olduğu belirtilirken “Mensah da Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Sezon sonu anlaşma olabilir” yorumu yapıldı.