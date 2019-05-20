Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonrası sahada, sokakta sarı-kırmızılı sevinçler vardı... Acaba başarının sahadaki emekçileri neler düşünüyordu? Beş günde iki kupa kazanan Cimbom’da takımın tecrübeli oyuncularından olan Selçuk İnan, başarılarıyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı. İnan “Galatasaray başarınca insanlara normal geliyor olabilir ama iki kupayı kazanmak kolay değil. Çok çalışmak, çok emek göstermek gerekiyor. Herkes gereğini yaptı” ifadesini kullandı. Ki o Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımda 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa kazandı.

Şahin: Tarifi yok

Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Levent Şahin ise tarihî bir gün olan 19 Mayıs’ta şampiyonluğu kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek “Sezonu 2 kupayla kapatmak inanın bizler için tarifi olmayan bir mutluluk. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı Şahin, Abdullah Avcı’nın Fatih Terim’le ilgili sert sözleri için de “Bizim görmediğimiz şeyler oldu herhâlde. Yorum yapmayacağım” dedi.