Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Yeni sezonda sil baştan kadro yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin hedefinde bu sezon sergiledikleri performanslarla Süper Lig’e damga vuran isimler var. Sarı-lacivertliler, Rizespor’un gol makinesi Vedat Muriç için Galatasaray ve Başakşehir’le yarışırken, yeşil-mavililerde kiralık oynayan Nijeryalılar Chidozie Awaziem ile Azubuike Okechukwu’nun da peşine düştü. Azubuike’nin bonservisini elinde bulunduran Mısır ekibi Pyramids’in kapısını çalan Fenerbahçe, 22 yaşındaki stoper Awaizem için de kulübü Porto ile görüşmelere başladı. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda Başakşehir’in yıldızlarını da Kadıköy’e getirmeyi hedefliyor.

UYGUN VE TANIDIK

Emre Belözoğlu’yla anlaşan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için de Başakşehir’le görüşmeleri sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig’deki bir diğer gözdesi ise Emre Kılınç. Boluspor’daki performansının ardından soluğu Sivas’ta alan 24 yaşındaki sol açık bu sezon 32 maçta 7 gol, 6 asistle oynayarak F.Bahçe’nin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin bu oyunculara yönelmesindeki tek etken ise performansları değil. Maliyetlerinin daha düşük olması ve ligi tanımaların bu isimleri kıymetli kılıyor.

FEJSA ÇOK YAKIN

Slavia Prag’ın yıldızı Tomas Soucek için girişimlerinde bulunan Fenerbahçe, Benfica’nın Sırp ön liberosu Ljubomir Fejsa’da mutlu sona yakın. Başkan Ali Koç’un bizzat ilgilendiği Fejsa transferi bitmek üzere. Küçük pürüzlerin giderilmesi hâlinde Fejsa’ya 3 senelik imza attıGOLCÜSÜ KALMADI

Soldado veda etti

Fenerbahçe’de yaprak dökümü devam ediyor. Ayrılan oyuncular kervanına Roberto Soldado da katıldı. İspanyol oyuncu sosyal medyadan yayınladığı mesajla taraftara veda etti. Camiaya teşekkürlerini sunan Soldado, Kadıköy’e taraftar olarak döneceğini söyledi.

mirsad devrede

Mitrovic sevdası

Golcülerini yenileyecek Fenerbahçe, Rize ile Muriç pazarlığını sürdürürken, Fulham’la da Aleksandar Mitrovic görüşmelerine devam ediyor. Küme düşen Fulham’dan 24 yaşındaki golcüyü kiralamak isteyen sarı-lacivertliler adına görüşmeleri Mirsad Türkcan yürütüyor.rılacak.