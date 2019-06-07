Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine Arnavutluk ve Moldova galibiyetleriyle başlayan Türkiye, grubun en kritik karşılaşmalarına çıkmaya hazırlanıyor. Önce Konya’da cumartesi günü son dünya şampiyonu Fransa’yı ağırlayacak olan ay-yıldızlılar salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu iki kritik maç öncesi Yunanistan ve Özbekistan ile oynanan hazırlık maçlarında alınan galibiyetler de millîlerin öz güvenini yerine getirmiş durumda. Hazırlık maçlarında bu iki karşılaşmanın provasını yapmaktan çok, eldeki oyuncuların potansiyelini görmeyi amaçlayan teknik direktör Şenol Güneş kafasındaki on biri şekillendirmiş durumda. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Şenol Hoca, savunma güvenliğinin altını çizdi.

Kaan & Merih göbekte

Fransa’nın dünyanın en iyi takımı olduğunu vurgulayan Güneş oyuncularına “Bu maçta alacağımız 1 puanın bile altın değerinde olduğunu unutmayın” dedi. Bütün oyuncuların 90 dakika boyunca yardımlaşması gerektiğini söyleyen Şenol Hoca “Biz her rakibe saygı duyacağız ama hiçbirinden de çekinmeyeceğiz. Rakibi orta alanda iyi kilitleyip pas trafiğini kesmemiz lazım. Bunun için de çok koşan çok mücadele eden bir takım olmalıyız” ifadelerini kullandı. Ön liberoda takımın tecrübeli ismi Emre Belözoğlu ile birlikte Mahmut Tekdemir’e forma vermeyi düşünen Güneş savunmanın göbeğini de Kaan Ayhan ile Merih Demiral’a emanet edecek. Ay-yıldızlı takımın kalesinde ise Mert Günok olacak.

Emre 100’ler kulübüne

Emre Belözoğlu, Türkiye’nin, EURO 2020 eleme maçında Türkiye’nin Fransa ile oynayacağı mücadelede 100. defa A Millî Takım formasını giymeye hazırlanıyor. İlk defa 23 Şubat 2000’de 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan karşılaşmada A Millî formayı sırtına geçiren Emre, Fransa maçında sahaya çıkarsa 100’ler kulübüne girmiş olacak. Otuz sekiz yaşındaki tecrübeli isim 99 defa giydiği ay yıldızlı formayla dokuz gol attı. Emre, forma giymesi hâlinde 100’ler kulübündeki oyunculardan Arda Turan’ı yakalayacak. Emre’nin bu alanda üçüncü sırada yer alan Bülent Korkmaz’ı yakalamasına da yalnızca üç maç kaldı. A Millî formayla en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 defayla Rüştü Reçber’e ait.

LUCESCU AY YILDIZLILARA GÜVENİYOR

Millî takımın başında bulunduğu süreçte 17 maçta 4 galibiyet görebilen Mircea Lucescu, Fransız basınına Türkiye-Fransa maçını değerlendirdi. L’Equipe’in, bu karşılaşma için Türkiye’nin niçin Konya’yı seçtiği sorusuna Lucescu “İstanbul’da taraftarlar kulüp takımlarını ön plana çıkarıyorlar. Bazen rakip kendi oyuncularını ıslıklıyorlar. Bu yüzden de İstanbul yerine Konya’yı tercih ediyorlar. Fransa’yı Konya’da sıcak bir atmosfer bekliyor. Son dönemde Türkiye, Konya’da güzel sonuçlar aldı. Maviler için kolay bir maç olmayacak” cevabını verdi.