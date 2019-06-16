Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray camiasında ibra ve seçim tartışmaları bütün hızıyla sürerken Başkan Mustafa Cengiz’den çarpıcı açıklamalar geldi. Almanya’nın Mannheim şehrindeki şampiyonluk kutlamalarına katılan Başkan Cengiz, “Taraftarımızın yüzünü asla yere eğdirmeyeceğiz” dedi. Kulüpteki ibra konusuna değinen Başkan Mustafa Cengiz, “Biz o günden bu güne, ibra denilen, bize göre üzücü olaydan bu yana yönetim kurulumuzla kaç toplantı yaptık bilmiyorum ama bir an bile ne seçim konuştuk ne de seçimle ilgili bir plan yaptık. Başkalarının planları olabilir, onlara da saygı duyuyoruz. Onlara da sevgilerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak Başkan Cengiz, “Biz KAP’ta açıklamalarımızı yaptıkça taraftarlarımız sonuçları görecek. Taraftar camiasına güvenmeye devam etsin. Biz onları en doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu taraftarın yüzünü asla yere eğdirmeyeceğiz” dedi. Hedeflerinden de bahseden Cengiz, “Ben, ‘Bu sene şampiyon olacağız’ diye bir sözcük asla kullanmam. ‘Her şeyin hayırlısı’ derim, ‘İnşallah’ derim. Bizim yürüyüşümüz şampiyonluğa doğru bir yürüyüştür” dedi.

Terim’in Banega ısrarı

Galatasaray, Ever Banega’yı transfer edebilmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılıların teklifi 5,5 milyon avroya kadar çıkarırken, Sevilla da 6,5 milyon avroya düştü. Cimbom, yıllık 3,5 milyon avro isteyen Banega’yı da 3 milyona ikna etmeye çalışıyor.

Ribery göz kırptı

Bayern Münih’ten ayrılan Franck Ribery, L’Equipe’e yaptığı açıklamada “Hâlâ başarıya açım. Paraya her yerde sahip olabilirim ama ben mücadele istiyorum” dedi. Gazete, Ribery ile G.Saray’ın yanı sıra Sheffield’ın ilgilendiğini yazdı. Alman basını ise kısa bir süre önce Ribery’nin Sheffield’ı reddettiğini duyurmuştu.