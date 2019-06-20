Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Golcülerini yenileme çabasındaki Fenerbahçe’de Max Kruse telaşı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, listesinin ilk sırasına yazdıkları 31 yaşındaki Alman oyuncudan cevap bekliyordu. Ancak Kruse’nin tercihini ülkesinde kalmaktan yana kullanmaya hazırlandığı ortaya çıkınca sportif direktör Damien Comolli apar topar Almanya’ya gitti. Werder Bremen’le yollarını ayıran Kruse, en iyi teklifi Fenerbahçe’den almasına rağmen, Eintracht Frankfurt’la yakınlaşınca, Comolli soluğu Almanya’da aldı. Kruse’yle bir görüşme yapacak olan Fransız, kendisinden net bir cevap isteyecek. Alman oyuncuya düşünme süresinin dolduğunu hatırlatacak olan Comolli, Kruse’ye imza attıramazsa bu sayfa kapanacak ve sarı-lacivertliler alternatif isimlere yönelecek.

Konoplyanka tamam gibi

Damien Comolli, Almanya seyahatinde Konoplyanka için de temaslarda bulunacak. Ersun Yanal’ın özellikle istediği 29 yaşındaki Ukraynalı ile görüşecek olan Comolli, oyuncunun kulübü Schalke’yle de masaya oturacak. Schalke, beklediği performansı alamadığı Konoplyanka’dan yaklaşık 4,5 milyon avroluk yıllık ücreti sebebiyle kurtulmak istiyor. Ancak Almanlar yıldız oyuncuyu bedava göndermeye de sıcak bakmıyor. Schalke, 3 sezon önce 12,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Konoplyanka için 2 milyon avro istiyor. En iyi teklifi Fenerbahçe’den alan Ukraynalı yıldız da kariyerini İstanbul’da sürdürmeye hazır. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Comolli’nin bu seferde Konoplyanka’nın işini bitirmesi bekleniyor.

GUIMARES’IN FORVETİ LİSTEDE

Tyler Boyd pazarlığı

Fenerbahçe, golcü adaylarından Tyler Boyd için Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile pazarlık yapıyor. Geçen sezonun devre arasında kiralık geldiği Ankaragücü’nde 14 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki ABD’li forvet için Guimares 2 milyon avro bonservis talep ediyor.