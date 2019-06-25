Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de üçüncü Emre Belözoğlu dönemi başlıyor. Sarı-lacivertliler, dört yıl önce ‘SMS’ mesajıyla yollarını ayırdığı kaptanına 39 yaşında yeniden formayı giydiriyor. Başkan Ali Koç ile görüşen ve para konuşmadan sözleşme imzalamayı kabul eden tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’de bir futbolcudan çok daha öte rol üstlenecek. Emre’nin gidişinden bu yana saha içinde takımı yönlendirecek bir kaptan ve ağabey eksikliğini hisseden Fenerbahçe, kaybolan ‘ruhu’ yıldız oyuncuyla yakalamaya çalışacak. Emre’ye “Bizim istediğimiz şey orta sahaya bir takviye yapmak değil, özlediğimiz takım ruhunu geri getirmek” diyen Başkan Ali Koç tecrübeli yıldızı millî takım yerine Fenerbahçe’de görev almaya ikna etti.

'KARAKTER' TRANSFERİ

Kırkına merdiven dayayan Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki rolü bir oyuncudan çok daha fazlası olacak. Kaptanlık bandını koluna takacak olan Emre, saha içinde ve dışında teknik direktör Ersun Yanal’ın en büyük yardımcısı olacak. Emre bir yıl futbol oynadıktan sonra da sarı-lacivertli takımda Damien Comolli’nin yerine sportif direktör olarak hazırlanacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nu hazırlanan bir video ile duyuracak. İlk olarak Emre’nin duyurulması “Biz artık oyuncu değil karakter transfer ediyoruz” anlayışının altını çizmek anlamı taşıyor. Tatile çıkan Emre, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’a dönecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

KOLAROV BİLMECESİ

Fenerbahçe’nin transferi için büyük çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov’la ilgili olarak Tuttosport’un yazarı Federico Masini sarı-lacivertli taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. FutbolArena’ya konuşan Masini, Roma’da göreve gelen yeni teknik direktör Paulo Fonseca’nın, Aleksandar Kolarov’un gidişine engel olduğunu ifade etti. İtalyan basınına göre de Fonseca önümüzdeki sezon Kolarov’un takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdi ve Sırp yıldızla yaptığı görüşmede kendisine ihtiyacı olduğunu söyleyerek kalmaya ikna etti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla yeniden irtibata geçmesi bekleniyor.

ONUR VERİCİ

Fenerbahçe’ye yeniden dönecek olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Emre Belözoğlu “Benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu herkes çok iyi bilir. Başkan’ımız Ali Koç’un benim için çok güzel düşünceleri var. Onur verici bir olay. Bir sene oynayacağım ve sonra kulübüme hizmet edeceğim. Fenerbahçe bir daha geçen sezonki gibi bir sezon yaşamayacak” dedi.

EINTRACHT ARADAN ÇEKİLDİ

Fenerbahçe’nin Werder Bremen’in golcüsü Max Kruse’nin transferi için rakibi kalmadı. Yıldız oyuncuyu isteyen Eintracht Frankfurt’un Kruse’nin istediği rakamı yüksek bulduğu için yarıştan çekildiği belirtilirken Alman futbolcunun yıllık 2,5 milyon avro karşılığında Fenerbahçe’ye “Evet” dediği ifade edildi.