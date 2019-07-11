Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak basın toplantısı düzenledi. FIFA ile UEFA kurallarına uygunluk ve Bankalar Birliği yapılandırmasının temeli olacak TFF Statüsü’nün maddelerinde reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarını belirten Nihat Özdemir “Yoğun geçen bu dönemin sonunda da, Türk futbolu için çok önemli bir dönemece girerek Kulüp Lisans Talimatı’nı yayınladık. Bu talimat; inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak” dedi.

Sıkı takip

TFF’nin sezonluk denetlemesinin yanı sıra, kulüplerin bağımsız denetim şirketleri tarafından da yıl boyunca incelemeye tabi tutulacağını söyleyen Başkan Özdemir, geçmişte sezon sonu yapılan kontrollerin artık sezon öncesi sezon ortası ve sezon sonu olmak üzere çok sıkı bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Sistemin en önemli ayağının her takım için belirlenecek harcama limitleri olduğunu söyleyen Özdemir “Harcama limiti web sitemizden ilan edilecek. Limitlerini aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak, kulüplerimizin gelir gider dengesi korunacak” diye konuştu.

Kulüpleri ne bekliyor?

Bütçe yüzde 5 aşılırsa

(İhtar)

Yüzde 6-10 aşılırsa

(Kadro sınırlaması)

Yüzde 11-15 aşılırsa

(Transfer yasağı)

Yüzde 16-20 aşılırsa

(1 puan silme ve transfer yasağı, kadro sınırlaması)

Yüzde 21-25 aşılırsa

(2 puan silme, transfer yasağı,

kadro sınırlaması, para cezası)

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa

(3 puan silme, transfer yasağı,

kadro sınırlaması, para cezası)

YILDIRIM’DAN ZİYARET

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir’i ziyaret etti. Yıldırım’a bu ziyarette eski Fenerbahçe yöneticileri Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım eşlik etti. TFF’de görevli olan Servet Yardımcı, Nihat Özbağı gibi isimlerin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Nihat Özdemir, Aziz Yıldırım’a isminin yazılı olduğu millî forma verdi.