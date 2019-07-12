Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, geçen sezon Zalgiris Kaunas forması giyen Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı. 24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

Geçen sezon Euroleague'de Zalgiris Kaunas formasıyla 27 maçta oynayan Westermann, 6.4 sayı, 2.0 ribaund, 2.8 asist ortalamaları ile mücadele etmişti. Fransız oyuncu, Litvanya Ligi'nde ise ortalama 16.57 dakika süre alıp 7.2 sayı, 2.2 ribaund, 3.3 asist ortalamaları yakaladı.

Geçtiğimiz günlerde Tyler Ennis ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe Beko, bu pozisyondaki boşluğu Leo Westermann ile doldurmuş oldu.