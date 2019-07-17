Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray birçok talibi olan Jean Michael Seri'yi renklerine bağladı. Aralarında İtalyan devi Milan'ın da bulunduğu birçok Avrupa kulübü yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için mücadele ediyordu. Şampiyonlar Ligi faktörü, Drogba ve Babel'in olumlu referansları ile sarı-kırmızılıları tercih eden Fildişili orta saha oyuncusu bir yıllığına kiralandı. Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarları sonucu transfer edilen başarılı futbolcunun, satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenildi. Galatasaray bu transfer için geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibi Fulham'a yaklaşık 2 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek. Jean Michael Seri ise Galatasaray'dan sezonluk olarak 3 milyon avro kazanacak. Yıldız oyuncu geçen sezon Fransa'nın Nice kulübünden Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

Ndiaye'nin yerine

Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini Barcelona'nın da istemesine rağmen 30 milyon avro bedelle İngiliz ekibine imzasını atmıştı. İngiltere Premier Lig'de 32 maça çıkan 28 yaşındaki Fildişili, bir gol ve üç asist katkı sağladı. Bonservis bedeli 25 milyon avro olan Jean Michael Seri, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fatih Terim'in gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği Ndiaye'nin bölgesinde görev yapıyor. Savunma ile orta alan arasındaki köprü görevini başarıyla yerine getiren 27 yaşındaki oyuncu, top kapma becerisiyle de öne çıkıyor. Afrika Kupası'nda finale yükselen Senegal'de şu ana kadar iki maçta toplam 132 dakika süre alan Seri, ikinci tur, çeyrek ve yarı final maçlarında ise forma giymedi.

İkinci Muriç vakası

Galatasaray'ın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş'la yarıştığı Deniz Türüç için girişimleri devam ediyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir yıldız oyuncunun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Fenerbahçe daha çok istekli. Beşiktaş ise çok fazla para harcamak istemiyor. Transfer bir-iki gün içinde netleşir" diye konuştu.