Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Mathieu Valbuena’nın ayrılmasının ardından Garry Rodriguez’i kadrosuna katan Fenerbahçe kanatlarına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild, sarı-lacivertli takımın Schalke 04’te yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Yevhen Konoplyanka ile büyük oranda anlaştığını iddia etti. Schalke’nin bir süre önce satış listesine koyduğu 29 yaşındaki oyuncu için pazarlığı 5 milyon avrodan açtığı, ancak Fenerbahçe’nin Alman ekibini 3 milyon avroya ikna ettiği belirtilirken Ukraynalı oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açma adına Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Geçen sezon 25 maça çıksa da düzenli forma şansı bulamayan Konoplyanka’nın Fenerbahçe ile seneliği 2,5 milyon avrodan üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Dnipro’da parladı

Ukraynalı çok sayıda futbolcunun aksine Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’de değil Dnipro Dnipropetrovsk’te yıldızı parlayan Konoplyanka, 2014-2015 sezonunda takımıyla UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselince transferin gözdesi olmuştu. Sezonun bitimiyle birlikte Dnipro’da sona eren sözleşmesini yenilemeyen Konoplyanka, finalde boyun eğdikleri Sevilla’nın yolunu tutmuştu. Sevilla’daki ilk sezonunda 51 maça çıkan ve önceki sezon kazanamadığı UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan yıldız oyuncu, sonraki sezon ise Schalke 04’e transfer olmuştu. İlk sezon kiralık oynadığı Schalke’deki performansıyla 12,5 milyon avroya bonservisini aldıran tecrübeli oyuncu, Ukrayna Millî Takımı’nın da en önemli isimleri arasında yer alıyor.

Savunma alarmı

Transfer sezonunun yıldızı Fenerbahçe, savunma için eski gözdelerine sarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, birlikte oynadıkları dönemde iyi bir uyum yakalayan Skrtel-Kajer ikilisini yeniden bir araya getirmek istiyor. Sevilla’da kadroda düşünülmeyen Kjaer için İspanyol ekibiyle bedelsiz kiralama konusunda anlaşan sarı-lacivertlilerin oyuncunun yüksek ücreti için çözüm aradığı belirtildi. Fenerbahçe yönetimi Skrtel’e de yeni sözleşme teklifini iletti. Üç yıllık kontrat isteyen Slovak oyuncu, iki yıllık sözleşmeyi kabul ederse imzalar atılacak.

Reyes ülkesine!

Geçtiğimiz sezon İspanyol takımlarından Leganes’e kiralanan Meksikalı Diego Reyes’i ülkesinin takımı Club America istiyor. Yıldız oyuncusu Edson Alvarez’i Hollanda takımı Ajax’a satan Meksika ekibinin bu oyuncunun boşluğunu Diego Reyes ile doldurmayı planladığı belirtildi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor’da Başkan İsmail Uyanık, “Fenerbahçe’den Ahmethan Köse’yi bonservisi ile kadromuza katmak istiyoruz” dedi. Geçen sezon Kırklarelispor formasıyla TFF 2. Lig’de 14 gol kaydeden Ahmethan’ın durumuna Ersun Yanal karar verecek.