Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla çalışmalar tamamlandı. Antrenmanda Afrika Kupası'ndan dönen Koita ve Trezeguet takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Sadiku idmana katılmadı. Kasımpaşa, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürecek.