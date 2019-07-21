Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hücum mu savunma mı? Futboldaki iki farklı taktik bakış açısına ve kadro kalitesine göre değişebilir... Geçen sezon İtalya’da uzak ara ipi önde göğüsleyen ve şampiyon olan ancak Şampiyonlar Ligi’nde kupa hayalinin uzağında kalan Juventus bu sezon gözünü karartmış görünüyor. Takımın başına Chelsea’yi çalıştıran Maurizio Sarri’yi getiren İtalyan ekibinin yaptığı transferler genelde savunma ağırlıklı. Gerçi hücumunda geçen sezon aldığı Cristiano Ronaldo gibi bir değer var nasıl olsa... “Savunmaya bu kadar para verilir mi?” eleştirileri yapılsa da Juventus bu sezonki transfer hamleleriyle 4-5 yılını garanti altına almış görünüyor.

Yarım kalan hayaller

Transferlerin biraz detayına indiğimizde ise bir rekorla karşılaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan Ajax’ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt 85 milyon avroluk bedeliyle tarihe geçti. Yaşına bağlı olarak tecrübesizliği gösterilse de kalitesi, hızı, pozisyon alması tartışmasız. Juventus, bir başka stoper Merih Demiral için de 18 milyon avro bonservis parası ödedi. Sol bek Pellegrini için verilen bedel de 22 milyon. Sadece bu üç oyuncunun bonservis bedeli toplamları 125 milyon avro. Görünen o ki hücumu zengin olan Juventus arkasını da sağlama alıp bu sezon yarım kalan hayallerine ulaşma düşüncesinde...

Sarri için geldim

Transferin gözdesi ve Juventus taraftarının ilgi odağı Matthijs de Ligt, BBC’de yer alan habere göre, İtalyan ekibine transferindeki ana etkinin teknik direktör Maurizio Sarri olduğunu açıkladı. Genç savunmacı “Buraya gelmeden önce birbirimizi tanımamız için Sarri ile telefonda konuştum. Onun hakkında harika şeyler duydum. Onun defans yapısını ve futbol felsefesini beğeniyorum” dedi.

Anne bu senin için

Matthijs de Ligt’le birlikte Juventus’un geleceğe yaptığı yatırımlardan olan millî yıldızımız Merih Demiral, İtalyan devinde giyeceği forma numarasını kendisi seçti. 28 numaralı formayı tercih eden genç savunma oyuncusunun bu tercihinin altında çarpıcı bir hikâye çıktı. Merih Demiral, 14 yaşında iken Fenerbahçe’de oynadığı dönemde 28 Aralık 2012 tarihinde annesini bir trafik kazasında kaybetti. Genç oyuncu, bugünlere gelene kadar oldukça zor şartlardan geçti. Juventus’a imza attığını annesinin görememesine çok üzüldüğünü söyleyen Merih Demiral, bu yüzden 28 numaralı formayı seçti. Yaklaşık 1 haftadır Juventus’la birlikte antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği sırada bir sürpriz ile karşılaştığı ortaya çıktı. Juventus Kaptanı Giorgio Chiellini, izinde olmasına rağmen Merih’i ziyaret etti ve transferinden dolayı kutladı. Tecrübeli stoper, Demiral’a “Seni yakından takip ediyorum. Juventus’ta başarılı olacağına inanıyorum” dedi.