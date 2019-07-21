Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Audi Cup öncesi ikinci hazırlık maçında Bursaspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de ortaya konan güzel futbol camiayı sevindirirken, takımın yeni sezon öncesi yaşadığı değişim de takdir topladı. Transfer harekâtının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen yeni gelen oyuncuların sergilediği performans, takviye konusunda atılan adımların ne denli doğru olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Özellikle yeni transfer Vedat Muriç’in “İlk 11 için yeterli olur mu?” şeklindeki soru işaretlerini formayı giydiği ilk maçta iki golle cevaplaması sarı-lacivertli camiada büyük bir sevinçle karşılanırken, gençler ve geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyenlerin performansı da şimdiden göz doldurmaya yetti.

Gençler güven veriyor

Martin Skrtel’in ayrılması durumunda stopere takviye hazırlığında olan Fenerbahçe’de 18’lik Okan Turp ve 20 yaşındaki Batuhan Yılmaz rotasyona dahil olabileceklerinin sinyallerini verdi. Oynadığı her iki hazırlık maçında da gol yemeyen Fenerbahçe’de yönetimin ikinci bir “Merih Demiral” örneği yaşamamak için altyapıdan çıkan oyunculara büyük önem verdiği ifade edilirken, teknik direktör Ersun Yanal’ın da her iki gencin performans ve arzusundan memnun olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden gurbetçi oyuncu Murat Sağlam da Isla ve Dirar’ın yokluğunda sağ bekte bulduğu şansı oldukça iyi değerlendirirken, sol bek Abdulcebrail de hücum gücüyle dikkat çekti.

Jailson formaya aday

Mehmet Topal’ın takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe’nin transferde defansif orta saha pozisyonu için bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sportif direktör Damien Comolli bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı yıldız Jailson da sergilediği performansla “Ben de buradayım” mesajı veriyor. Fenerbahçe’de Cristian Baroni ile başlayan ve Josef de Souza ile devam eden Brezilyalı ön libero geleneği sürecek gibi. Çünkü Jailson Bursaspor karşılaşmasında Yanal’ın 2013-2014 şampiyonluğunda önemli rol oynayan, “Ön liberoyu iki stoperin arasına sokup oyun kurdurma” taktiğini başarıyla yerine getirdi. Maçı yüzde 93’lük pas isabetiyle (40/43) tamamlayan Jailson, gelecek sezonun gözdelerinden olabilir.

Tolgay yükseliyor

Fenerbahçe’ye geçen sezon Beşiktaş ile yaşadığı problemler nedeniyle uzun süre futbol oynamadan transfer olan Tolgay Arslan da sezon başı kampının yaradığı isimlerden oldu. Yanal’ın geçen sezon hazır olmamasına rağmen eleştirilere göğüs gererek formayı teslim etmekten çekinmediği Tolgay, fiziksel olarak hazır hale geldikçe performansını da artırıyor. Gelecek sezon 4-2-3-1 oynaması beklenen Fenerbahçe’de Max Kruse’nin arkasındaki ikiliden biri olması beklenen Tolgay, orta sahadaki pas kanalı olma görevini Bursaspor maçında başarıyla yerine getirdi. Muriç’in golünde yaptığı baskıyla asisti yapan isim olan Tolgay, Yanal’ın oyun planına en iyi uyum sağlayan isimlerden biri olacak gibi görünüyor.

Önde baskı istiyor

Bursaspor karşısında önde yaptığı baskıyla dikkat çeken Fenerbahçe’de bu sezonun en önemli silahının pres gücü olması beklenirken, Muriç, Moses, Rodrigues ve Kruse gibi fiziksel gücü yüksek oyuncuların varlığı Yanal’ın elini güçlendiriyor. Önde baskının etkili olması için savunmasını kalesinden uzakta kurması beklenen Fenerbahçe’nin yapacağı stoper takviyesi de oldukça kritik bir adım olacak gibi. Kendi yarı sahasındaki boşlukları doldurmak için pozisyon bilgisi yüksek ve atletik bir stopere ihtiyaç duyan sarı-lacivertli takım bu problemini çözmesi halinde Yanal’ın kafasındaki oyun için büyük bir adım atacak. Bu sezon Avrupa’da yer almayacak olan Fenerbahçe’de tüm planlar şampiyonluk hesaplarına üzerine yapılırken, teknik heyetin elindeki kadro 2-3 nokta transferle mutlu sona ulaşacak kalitede görünüyor.